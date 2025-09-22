La mala situación de la Real, hoy a debate en Goazen Reala! (20 horas) El programa dirigido por Maite Jiménez abordará la actualidad del equipo txuri-urdin tras su nueva derrota ante el Betis

Goazen Reala! tendrá hoy a partir de las 20.00 horas un nuevo programa para analizar la dura derrota de la Real en La Cartuja ante el Betis, mientras que también se pondrá el foco en el importante choque del miércoles ante el Mallorca en Anoeta. Maite Jiménez dirigirá el programa junto a Beñat Barreto, Ángel López y Miguel González. Se puede ver en www.diariovasco.com, en el canal de YouTube y se puede escuchar en Spotify.

Hay mucho que analizar tras lo sucedido en La Cartuja, sobre todo en una segunda parte en la que la Real se desplomó. Dos puntos de 15 se antojan como un paupérrimo balance y la urgencia pasa a ser máxima cara al miércoles, día en el que los de Sergio afrontan su primera final del curso ante un equipo que suma los mismos dos puntos.

Goazen Reala!, el programa referencia de la Real Sociedad, también puede verse en www.diariovasco.com, en el canal de YouTube y se puede escuchar en Spotify.