Luca Sangalli ficha por el Real Unión

Luca Sangalli Fuentes (Donostia, 1995) ya tiene un nuevo acomodo tras casi medio año sin equipo: el Real Unión de la Segunda RFEF. El ... centrocampista donostiarra ha llegado a un acuerdo con el equipo fronterizo para rubricar un contrato hasta el final de la presente temporada, con opción a una más. El centrocampista comenzó a ejercitarse por su cuenta tras dejar el Málaga al final de la pasada campaña, realizó algún entrenamiento en Mutriku con Asier Illarramendi y en los últimos meses, prácticamente desde el inicio del presente curso, se ha estado ejercitando con el Real Unión, club al que al final ha decidido pertenecer para emprender una nueva aventura futbolística.

Para el recuerdo queda la carta que redactó el canterano de la Real Sociedad para despedirse de la afición del Málaga el pasado verano, en la que hablaba sin tapujos y con radical honestidad del «síndrome del impostor» que había sentido al no poder ayudar con su fútbol al equipo: «No pudo ser, no he sido capaz. He vivido esa cara cruel del fútbol, esa gran desconocida, la que no se ve por la tele. Esa lucha continua contra el síndrome del impostor», redactó entonces. Ahora el fútbol le ofrece otra oportunidad.

Es un luchador, como ha exhibido siempre, mucho más desde que el 26 de octubre de 2018, antes de un entrenamiento en Zubieta y de un viaje a Vigo con la Real y durante un examen para la universidad a primerísima hora de la mañana, sufrió un ictus que condicionó para siempre su carrera. Empezó a ver borroso, comenzó a dolerle la cabeza y llamó ipso facto al médico cuando se percató de que no le funcionaba el brazo izquierdo.

Sangalli celebra su gol al Athletic en San Mamés en 2018 José Mari López

Sangalli tiene una Copa del Rey en su currículum, la que alzó la Real en 2021 gracias, entre otras cosas, a los dos goles que le metió al Ceuta en las segunda ronda. Disputó la friolera de 135 encuentros con el Sanse en dos etapas y 33 en la Real, en los que anotó tres goles -inolvidable asimismo el que marcó en un derbi de San Mamés- y dio seis asistencias. Después de su paso por Segunda con el filial txuri-urdin a las órdenes de Xabi Alonso, continuó en la misma categoría al recalar primero en el Cartagena en 2022 (22 encuentros) y luego en el Málaga en 2023 (10 encuentros).

Ahora llega a un Real Unión que está en los puestos de ascenso a Primera RFEF tras un inicio de campeonato un tanto irregular. «Desde el club le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa como txuribeltz. Ongi etorri, Luca!», reza la nota del club irundarra.

«Se trata de un centrocampista polivalente, con capacidad para intervenir en diferentes alturas del campo. Destaca por su calidad en la distribución y por su capacidad para llegar desde segunda línea y finalizar». Así define el Real Unión a este licenciado en ingeniería mecánica, con un máster en ingeniería industrial. Con su calidad más que contrastada y su presencia desde hace meses en las dinámicas de trabajo de Ramsés Gil, en el Real Unión confían en que pueda aportar un salto de nivel en el equipo desde el primer momento.

Luca es de la generación de canteranos realistas de Odriozola, Bautista, Sarriegi, Merquelanz... los que disputaron la Youth League que no pudieron asentarse en la primera plantilla.