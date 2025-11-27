Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luca Sangalli M.F.

Luca Sangalli ficha por el Real Unión

El exrealista lleva sin equipo desde que la pasada campaña abandonó el Málaga y estaba ejercitándose con el equipo fronterizo

Ángel López e Iñigo Morondo

San Sebastián | Irun

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:28

Luca Sangalli Fuentes (Donostia, 1995) ya tiene un nuevo acomodo tras casi medio año sin equipo: el Real Unión de la Segunda RFEF. El ... centrocampista donostiarra ha llegado a un acuerdo con el equipo fronterizo para rubricar un contrato hasta el final de la presente temporada, con opción a una más. El centrocampista comenzó a ejercitarse por su cuenta tras dejar el Málaga al final de la pasada campaña, realizó algún entrenamiento en Mutriku con Asier Illarramendi y en los últimos meses, prácticamente desde el inicio del presente curso, se ha estado ejercitando con el Real Unión, club al que al final ha decidido pertenecer para emprender una nueva aventura futbolística.

