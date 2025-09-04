La lluvia merma la presencia de aficionados en un entrenamiento abierto en Anoeta lleno de 'potrillos'

Muchos 'potrillos', pero pocos aficionados. La Real Sociedad se entrena excepcionalmente en el Estadio de Anoeta y a puerta abierta en su última jornada de ... trabajo de la semana del parón liguero. La lluvia, presente desde primera hora de la mañana y durante la sesión preparatoria, ha mermado la presencia de seguidores, especialmente los más jóvenes, aunque los presentes han disfrutado con las evoluciones de futbolistas como Soler, Guedes, Sucic, Barrene, Brais o Zubeldia.

Es un entrenamiento, como los de los días precedentes, marcado por las ausencias, aunque en este caso compensado con la inclusión de jugadores del Sanse, el filial txuri-urdin que este domingo (16.15 horas) recibe al Cádiz en el mismo escenario de Anoeta en la cuarta jornada de una Liga Hypermotion que no para. Balda, Dadie, Dani Díaz, Peru, Beitia, Marchal, Carrera y los porteros Fraga y Arana han sido los futbolistas del filial elegidos por Sergio, el que fue su entrenador hasta abril, para esta práctica del primer equipo. Dadie ha hecho las delicias de los presentes con un golazo de bandera en el partidillo merced a un disparo desde fuera del área.

La ausencia más significativa ha vuelto a ser la de Sadiq Umar, que se ejercita aparte de sus compañeros en estas jornadas posteriores a su fichaje frustrado por el Valencia. El nigeriano, que acumuló otras ofertas durante el mercado veraniego, sólo quiso fichar por el club ché, cuya propuesta -primero de cesión y luego de traspaso- fue insuficiente para ser aceptada por la Real. De momento, el 'latigo de Kaduna', que busca otra solución ahora en mercados alternativos como el saudí o el catarí, no tiene el tono físico necesario para ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros tras un verano en el que sufrió una enfermedad y en el que tuvo la cabeza más en su salida que en su preparación.