Carlos Soler encabeza un grupo con Balda y Beitia, entre otros Estrada

La lluvia merma la presencia de aficionados en un entrenamiento abierto en Anoeta lleno de 'potrillos'

Menor entrada de la esperada en el estadio en una nueva sesión sin Sadiq, sin los internacionales, pero con nueve jugadores del Sanse

Xabier Manzanares

Xabier Manzanares

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:15

Muchos 'potrillos', pero pocos aficionados. La Real Sociedad se entrena excepcionalmente en el Estadio de Anoeta y a puerta abierta en su última jornada de ... trabajo de la semana del parón liguero. La lluvia, presente desde primera hora de la mañana y durante la sesión preparatoria, ha mermado la presencia de seguidores, especialmente los más jóvenes, aunque los presentes han disfrutado con las evoluciones de futbolistas como Soler, Guedes, Sucic, Barrene, Brais o Zubeldia.

