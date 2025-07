Las llegadas de Igor Julio y Equi Fernández completarían el cupo de extracomunitarios en la plantilla

Detrás de cada fichaje se esconde una compleja ingeniería con diferentes factores que en la mayoría de ocasiones se guardan en la confidencialidad por ... las partes implicadas. Las cuestiones económicas suelen ser las más valiosas en las operaciones, pero no son las únicas. Hay elementos, a priori menos trascendentales, que también desempeñan un preciado papel en este tipo de situaciones, como ocurre con el de la nacionalidad.

Prestar atención al DNI del jugador que se desea incorporar no es un asunto baladí en este tipo de escenarios para ajustarse a las normativas vigentes y que no surjan problemas de última hora en la inscripción de un nuevo futbolista. En LaLiga los equipos no pueden incorporar a un número ilimitado de extranjeros, hay restricciones en torno a los futbolistas que no provengan de la Unión Europea, es decir que sean extracomunitarios. En España se permite inscribir a un máximo de tres jugadores por equipo con esta consideración.

En estos momentos la Real solo cuenta con un futbolista en la plantilla con dicha categoría. Es Takefusa Kubo, que mantiene su nacionalidad japonesa, a pesar de los años que lleva residiendo en España. En una primera etapa en la cantera del Barcelona y una segunda, la actual, tras incorporarse al Real Madrid en 2019. En Japón, sin embargo, no se reconoce la doble nacionalidad, por lo que el jugador tendría que renunciar a la suya para dejar de ser extracomunitario, una circunstancia que no va a producirse.

En la Real trabajan conscientes de que las llegadas de Equi Fernández e Igor Julio, dos de los jugadores que pretende incorporar para reforzar el centro del campo y la zaga, terminarían por completar las plazas disponibles destinados a jugadores extracomunitarios. Ambos jugadores proceden de Sudamérica. El centrocampista es argentino y el central, brasileño, por lo que no tendrían la posibilidad de ser comunitarios.

Se trata de una cuestión a tener en cuenta a la hora de abordar futuras contrataciones en el caso de que finalmente acabaran fructificando las conversaciones que el club mantiene abiertas por ambos futbolistas. Es decir, si Equi e Igor acaban vistiendo la camiseta blanquiazul, el siguiente fichaje no podría tener la categoría de extracomunitario, porque la Real se excedería del límite permitido.

La entidad guipuzcoana cuenta ahora mismo con cinco jugadores nacidos fuera de la Unión Europea, entre los que se encuentra Kubo, pero eso no implica que todos ellos ocupen plaza extracomunitaria. De hecho, solo el japonés la ocupa.

El acuerdo de Cotonú

Aramburu, nacido en Venezuela, comparte nacionalidad con la española debido al origen de sus padres. Por eso, no está considerado como extracomunitario. Tampoco lo son Traoré y Sadiq, a pesar de tener la procedencia en Mali y Nigeria, respectivamente.

En el caso de los futbolistas africanos, estos no ocupan plaza de extracomunitario desde 2007, año en el que la Federación Española de Fútbol aprobó un cambio de normativa que dio luz verde a que los jugadores de este continente fuesen tratados como trabajadores de la Unión Europea. Este arreglo coge como referencia al acuerdo de Cotonú –capital de Benín– firmado en el año 2000 por la Unión Europea y los 77 miembros de la Asociación de Estados Africanos, Caribeños y del Pacífico.

Por último se encuentra el caso de Zakharyan. También existía una excepción desde el año 2005 hacia los jugadores rusos mediante la denominada sentencia Simutenkov que les liberaba de ser considerados extracomunitarios. Sin embargo, tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, este acuerdo quedó temporalmente anulado. De hecho, cuando la Real ficha al centrocampista del Dinamo de Moscú en el verano de 2023, este se une a la plantilla ocupando plaza de extracomunitario.

La situación del jugador de la Real nacido en Samara ha cambiado en los últimos meses al restablecerse este permiso. Zakharyan ha dejado de ocupar plaza de extracomunitario, liberando así una de esas tres opciones de las que dispone el club blanquiazul para incorporar a futbolistas con categoría de extracomunitario.

Kubo es, de momento, el único jugador que no se ajusta en los parámetros para poder ser considerado como comunitario, pero próximamente podría no ser el único en la plantilla. La Real trabaja sin descanso en busca de refuerzos para afrontar la próxima temporada en distintas parcelas del campo. Los nombres de Equi Fernández e Igor Julio son los primeros que han trascendido, pero no son las únicas alternativas que se manejan desde la dirección deportiva. No hay fronteras que valgan para la unidad a la hora de poner sus ojos en un jugador interesante para el equipo, aunque hay tenerlas en cuenta en último momento.