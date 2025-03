El peculiar premio que entrega Leticia Sabater a la Real Sociedad: «Paseo, siesta y...»

Á.L. San Sebastián Lunes, 24 de marzo 2025, 17:42 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

Los parones ligueros dan para todo lo que no tiene que ver con la actividad deportiva en sí. Este lunes la Real Sociedad ha recibido un premio, pero no por sus logros futbolísticos sobre el terreno de juego, sino por una idea de marketing concebida en los despachos. El Smile Festival, consolidado como el único que premia el humor en la publicidad, ha entregado a la entidad txuri-urdin el galardón a la 'Mejor estrategia de acción viral on line' por el famoso vídeo: «Paseo, siesta y pajilla. La verdad sobre el tuit de la Real Sociedad», que publicó hace tres meses.

La encargada de presentar el evento y de entregar el premio a la Real y a la agencia 'Laszlo Hace' en la gala celebrada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid fue Leticia Sabater -normalmente lo hace Eva Hache-. La popular cantante y presentadora, además, recibió de manos de los representantes del área de estrategia digital del club una camiseta oficial txuri-urdin de esta temporada con el dorsal '10' y el nombre 'Leticia' a la espalda.

Ampliar El permio recibido por la Real IG

Los 'realzales' más apegados a la red social 'Twitter', ahora 'X', recordarán aquel post que se les coló a los responsables de prensa unas horas antes de medirse al Sevilla en el Sánchez Pizjuán el 3 de marzo de 2014. 'Hoy, paseo, siesta y pajilla', fue el tuit que removió la red social durante los dos minutos en los que estuvo colgado en la cuenta oficial del club. El culpable fue el exrealista Rubén Pardo, que, mediante una artimaña, sustrajo el móvil al director de comunicación, Luis Arconada, y, en tono jocoso, redactó y publicó el mencionado mensaje. La Real, a través de 'Laszlo Hace', productora audiovisual ubicada en Astigarraga, decidió hacer un vídeo-documental satírico en torno a ese episodio. El éxito fue rotundo desde el inicio y finalmente ha sido premiado.

La Real Sociedad también fue finalista por el mismo vídeo hace dos meses en el Premio de LaLiga al 'Mejor contenido publicado en RRSS' durante el año 2024, en el marco de la IV Jornada de Clubs de LaLiga Impulso, que tuvo lugar en Port Aventura. Este contenido lo publicó la Real para celebrar los 20 millones de seguidores en redes sociales.