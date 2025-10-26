Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rival

Laporte, sexta baja en el Athletic para el derbi ante la Real Sociedad

El central sufre un esguince en el ligamento externo de su tobillo izquierdo

J. Ortiz de Lazcano

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:07

El Athletic de Bilbao suma la baja de Aymeric Laporte para el derbi ante la Real Sociedad. El central, que fue el mejor ante el ... Getafe, sufre un esguince en el ligamento externo de su tobillo izquierdo. Se lesionó en la segunda parte, pero pudo acabar el partido tras ser atendido en la banda. El club rojiblanco ha anunciado este domingo está lesionado. Como mínimo se pierde el derbi del sábado en Anoeta.

