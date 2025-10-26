Laporte, sexta baja en el Athletic para el derbi ante la Real Sociedad

El Athletic de Bilbao suma la baja de Aymeric Laporte para el derbi ante la Real Sociedad. El central, que fue el mejor ante el ... Getafe, sufre un esguince en el ligamento externo de su tobillo izquierdo. Se lesionó en la segunda parte, pero pudo acabar el partido tras ser atendido en la banda. El club rojiblanco ha anunciado este domingo está lesionado. Como mínimo se pierde el derbi del sábado en Anoeta.

Aunque el parte médico no indica la gravedad de la lesión, el hecho de que pudiera acabar el partido hace pensar que se trata de un esguince de grado uno, leve. Esto supone tener el ligamento estirado, lo que provoca dolor y una ligera hinchazón. En estos casos el tiempo de baja oscila entre una y tres semanas.

La mala fortuna se cobró, además, otra víctima ante el Getafe: Iñigo Lekue tuvo que abandonar el terreno de juego a la media hora tras sentir molestias, siendo sustituido por Areso. El parte médico indica que sufre una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha. Es la misma que padece Iñaki Williams, aunque en el caso del delantero le ha sido diagnosticada como severa por lo que estará al menos mes y medio de baja.

El tiempo de ausencia de Lekue depende del grado del problema. Si es leve, estará entre una o dos semanas fuera. Si es moderado, entre tres y seis semanas; y si es grave, entre mes y medio y tres meses. En el derbi no podría jugar en ningún caso porque vio la roja por protestar cuando estaba en el banquillo.

Con estas bajas, Valverde tendrá que recomponer la defensa de cara al derbi ante la Real Sociedad. Aitor Paredes, que ha rendido muy bien, volverá al eje de la zaga, pero el entrenador se queda con sólo dos centrales para un momento clave de la temporada.

La preocupación crece en el entorno del club, que ve cómo las bajas se acumulan en un momento clave. A estas horas, hay seis jugadores fuera de los planes de Valverde, los citados Laporte, Iñaki Williams y Lekue, Prados y Egiluz, ausentes hasta el tramo final de la campaña por lesiones de larga duración; y Yeray, sancionado por dopaje. La defensa es la línea más castigada. Cuatro de los seis ausentes juegan en esa zona, los centrales Yeray, Laporte y Egiluz y el lateral Lekue.