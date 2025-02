Labaka: «La gente está agusto con el equipo, se ha visto en el recibimiento»

Mikel Labaka, segundo entrenador de la Real, explica cómo ha vivido el recibimiento: «La gente está a gusto con el equipo, se ha visto en ... el recibimiento. Hay que saber disfrutar los momentos anteriores a los partidos. Ahora que en muchos aspectos la sociedad está tan fría, en el fútbol se mantiene la ilusión. Eso nos genera algunas contradicciones, pero por nuestra parte estamos contentos».

Imanol saca hoy su once de gala, pero el azpeitiarra considera que «estamos haciendo muchos cambios de semana a semana y siempre sacamos al mejor once que tenemos para cada partido. Hay que tener en cuenta el once, pero también a los que van a entrar después. Vamos a hacer cambios y todos son importantes», ha expresado a EITB en la previa.

Labaka no se fía de las rotaciones del rival: «Jugamos contra el Real Madrid y, como nosotros, tienen una final a dos partidos. Ya sabemos lo que las finales y los títulos significan para el Real Madrid. No esperamos ninguna relajación por su parte. Sobre su alineación hay que preguntarles a ellos. Pasar contar el Madrid es difícil y aún más a doble partido. El encuentro nos dirá qué es un buen resultado. Si podemos reducir la eliminatoria a un partido tendremos más posibilidades. Aquí será difícil y allí, aún más. Si llevamos la eliminatoria al Bernabéu para decidir allí, yo lo daría por bueno».