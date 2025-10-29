Kubo reaparece y se apunta al derbi

Se trata de un impulso futbolístico pero también anímico para los jugadores de la Real Sociedad. Take Kubo se apunta al derbi. Dependerá ... de cómo entrene mañana y de la decisión final de Sergio Francisco, pero el extremo japonés, en principio, tiene muchas opciones de estar disponible para el duelo de la máxima rivalidad ante el Athletic Club de este sábado (18.30 horas) en el Estadio de Anoeta. El atacante de Kawasaki ha completado la sesión junto al resto de los no titulares del partido copero de Negreira, que serán fundamentalmente los que arranquen de inicio contra los bilbaínos. Debía tener muchas ganas de volver a entrenarse como, al igual que otros compañeros como Remiro o Jon Martín, ha subido al sprint la cuesta del campo 'z2'.

Kubo no formó parte de la convocatoria del encuentro del viernes pasado contra el Sevilla y tampoco jugó contra el Celta el partido anterior por su lesión en el tobillo izquierdo. La semana pasada sufrió una recaída cuando más cerca parecía de volver y durante los últimos días, los técnicos le han estado mimando en Zubieta con el fin de que pudiera llegar al derbi. Tienen plena confianza en que así sea, pero, dadas las circunstancias, todo apunta a que esperará su oportunidad desde el banquillo y será Guedes quien repita en el 'once'. «Es un esguince de tobillo. Una pequeña molestia que le está limitando y no se acaba de ir. La semana pasada hace el gesto otra vez con la molestia. Creemos que la semana que viene va a estar. Es lo que espero», dijo el entrenador hace seis días en torno a la dolencia del nipón.

La otra buena noticia es que el duelo copero en Negreira no deja heridos. Turrientes sufrió un golpe fuerte en la rodilla, pero pudo continuar y Aritz Elustondo fue víctima de varios impactos, pero también concluyó el choque. Si Sergio necesita su aportación en la segunda parte del derbi, estarán preparados.