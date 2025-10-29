Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Take Kubo conduce el esférico en Zubieta RS

Kubo reaparece y se apunta al derbi

El japonés, mejorado de sus molestias de tobillo, completa la sesión en Zubieta y los técnicos le esperan para el partido ante el Athletic

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Se trata de un impulso futbolístico pero también anímico para los jugadores de la Real Sociedad. Take Kubo se apunta al derbi. Dependerá ... de cómo entrene mañana y de la decisión final de Sergio Francisco, pero el extremo japonés, en principio, tiene muchas opciones de estar disponible para el duelo de la máxima rivalidad ante el Athletic Club de este sábado (18.30 horas) en el Estadio de Anoeta. El atacante de Kawasaki ha completado la sesión junto al resto de los no titulares del partido copero de Negreira, que serán fundamentalmente los que arranquen de inicio contra los bilbaínos. Debía tener muchas ganas de volver a entrenarse como, al igual que otros compañeros como Remiro o Jon Martín, ha subido al sprint la cuesta del campo 'z2'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  5. 5 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona
  10. 10

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kubo reaparece y se apunta al derbi

Kubo reaparece y se apunta al derbi