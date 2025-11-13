Kubo, Oyarzabal ...¡y el cubano Eloy Nebreda!: la Real ya tiene otro internacional absoluto

Take Kubo, Oyarzabal, Remiro, Caleta-Car, Aramburu, Óskarsson....¡Y Eloy Nebreda! Desde esta pasada noche, la Real Sociedad cuenta con un internacional absoluto ... más en sus filas. Se trata de este extremo de 18 años que milita en la Real C, de Tercera RFEF, que ha disputado sus primeros minutos 23 minutos con la selección de Cuba, victoriosa en el encuentro amistoso contra Santa Lucía (3-0) en el Estadio Cibao, de la República Dominicana. Quizá la única persona más feliz que el propio Eloy por este sueño cumplido ha sido su madre Yaneldys, nacida en Cuba y deseosa de que llegara este momento desde que este mismo año su vástago obtuvo por fin la nacionalidad cubana.

Pese a que el partido estaba decantado con los tres goles, Nebreda pudo poner su sello en el juego. Jugó como extremo derecho, como cuando brilló en el Torneo Internacional de la Real Sociedad, con el fin de poder orientarse hacia su zurda. De ella han salido algunas buenas jugadas y servicios no aprovechados por sus compañeros. El próximo sábado -madrugada del domingo en Gipuzkoa- el vasco-cubano txuri-urdin tendrá otra oportunidad de lucir la casaca del combinado de Cuba en otro amistoso, en este caso ante la más exigente selección de Martinica. Mientras, sus colegas del segundo filial realista se medirán al Pasaia en la Tercera RFEF con el fin de enderezar el rumbo.

Nebreda nació en Hendaia hace 18 años y tiene el corazón dividido entre Donostia y Alquízar, municipio cubano de la provincia de Artemisa donde pasa sus veranos junto a sus abuelos. Juega en la Real desde los 12 años y está blindado hasta 2029, lo que revela que tiene una gran consideración por parte del club donostiarra.

Lo más curioso del caso de Nebreda es que se ha convertido en internacional absoluto sin haber debutado ni en la Real ni en el Sanse, que ahora milita en Segunda. Suma 11 encuentros en el 'C', ocho esta temporada en Tercera RFEF y tres más en Segunda RFRF la pasada campaña.

Curiosamente, uno de los 'padrinos' de Nebreda en su estreno en la selección de Cuba es Jorge Aguirre, navarro que militó ocho años en la cantera de la Real Sociedad y llegó a jugar amistosos con el primer equipo y hasta marcar un 'gol partita' contra Osasuna a las órdenes de Imanol Alguacil.