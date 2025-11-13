Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eloy Nebreda, en su debute con la selección de Kuba

Kubo, Oyarzabal ...¡y el cubano Eloy Nebreda!: la Real ya tiene otro internacional absoluto

El extremo realista de 18 años, que juega en el 'C' de Tercera RFEF, disputa sus primeros 23 minutos con los 'Leones del Caribe' en la victoria ante Santa Lucía

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:59

Take Kubo, Oyarzabal, Remiro, Caleta-Car, Aramburu, Óskarsson....¡Y Eloy Nebreda! Desde esta pasada noche, la Real Sociedad cuenta con un internacional absoluto ... más en sus filas. Se trata de este extremo de 18 años que milita en la Real C, de Tercera RFEF, que ha disputado sus primeros minutos 23 minutos con la selección de Cuba, victoriosa en el encuentro amistoso contra Santa Lucía (3-0) en el Estadio Cibao, de la República Dominicana. Quizá la única persona más feliz que el propio Eloy por este sueño cumplido ha sido su madre Yaneldys, nacida en Cuba y deseosa de que llegara este momento desde que este mismo año su vástago obtuvo por fin la nacionalidad cubana.

