Kubo, con su réplica en grande y en miniatura Adidas Japan

Kubo es gigante en Japón

El crack de la Real posa con su réplica en miniatura y justo a la estatua que han levantado en Tokio con su figura y la camiseta del Mundial 2026

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:16

Comenta

Take Kubo es una estrella de la Real Sociedad y una megaestrella en su país, Japón, donde es un constante y lucrativo reclamo publicitario. ... No ha tardado mucho el extremo txuri-urdin para mostrarse en público en su país tras casi un día de viaje en avión hasta el Imperio del Sol Naciente. La marca deportiva que le viste, Adidas, ha fabricado una enorme estatua con su figura en Shibuya, distrito de Tokio donde se halla el icónico cruce de peatonal conceptuado como el más transitado del mundo, y junto a ella ha posado el extremo de Kawasaki, sujetando además una réplica de sí mismo en miniatura. Kubo al cubo: en tamaño real, en grandes dimensiones y como un muñeco, en el mismo espacio y con la misma indumentaria: la equipación que lucirá Japón en el próximo Mundial 2026.

