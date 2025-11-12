Kubo es gigante en Japón

Take Kubo es una estrella de la Real Sociedad y una megaestrella en su país, Japón, donde es un constante y lucrativo reclamo publicitario. ... No ha tardado mucho el extremo txuri-urdin para mostrarse en público en su país tras casi un día de viaje en avión hasta el Imperio del Sol Naciente. La marca deportiva que le viste, Adidas, ha fabricado una enorme estatua con su figura en Shibuya, distrito de Tokio donde se halla el icónico cruce de peatonal conceptuado como el más transitado del mundo, y junto a ella ha posado el extremo de Kawasaki, sujetando además una réplica de sí mismo en miniatura. Kubo al cubo: en tamaño real, en grandes dimensiones y como un muñeco, en el mismo espacio y con la misma indumentaria: la equipación que lucirá Japón en el próximo Mundial 2026.

La selección de Japón disputa dos amistosos en este parón internacional, ante Ghana el viernes 14 (11.20 horas) y contra Bolivia el martes 18 (11.15 horas). No era segura la convocatoria de Take Kubo para este doble duelo en Japón, por cuanto el seleccionador nipón, Hajime Moriyasu, había transmitido que no contaría con él en caso de persistir sus molestias en el tobillo izquierdo. Pero como dio muestras de recuperación en el derbi, decidió incluirle también esta citación. Kubo volvió a la titularidad en el encuentro ante el Elche tras cinco partidos sin serlo. No fue su mejor performance, pero sí una demostración más de una evolución física.

Como en todos los parones, los técnicos y los aficionados de la Real seguirán los encuentros de Japón conteniendo un tanto la respiración y cruzando los dedos para que la dolencia de Kubo no vaya a más o pueda sufrir cualquier otra lesión. Aunque se entiende que le dosificarán sus minutos, el hecho de tener que jugar el martes condicionará mucho su preparación y concurso en el próximo partido oficial de la Real, el del sábado día 22 (18.30 horas) ante Osasuna en El Sadar. Lo previsible es que sólo pueda participar en uno de los entrenamientos preparatorios para ese encuentro, el del viernes 21: mala noticia para un Sergio a día de hoy mermado de efectivos en ataque.