A Kubo le faltan horas de vuelo

Hay que remontarse al 24 de septiembre, al duelo de Anoeta ante el Mallorca, el único en el que la Real ha dejado en ... Liga su portería a cero, para encontrar la última titularidad de Take Kubo con la Real. Sus problemas en el tobillo izquierdo le han traído desde entonces por la calle de la amargura y ayer, después de 44 días de ausencia en un 'once' inicial, Sergio volvió a apostar por el japonés de inicio para sustituir al lesionado Barrene. El fútbol actual no admite medias tintas y tanto tiempo de ausencia se paga. Kubo exhibió voluntad, quiso el balón, no rehuyó a su par, pero su versión está todavía lejos de ese extremo con desborde que marca la diferencia en un equipo que necesita de extremos punzantes como el comer. Fue un quiero y no puedo, aunque con lo poco que pudo mostrar le bastó para generar algo de peligro y para mantener a Pedrosa, su defensor, con las orejas tiesas.

El nipón encaró por primera vez a su par a los cinco minutos, pero estrelló su disparo en el cuerpo del lateral y, aunque recuperó el rechace, no pudo dejarle atrás. Fue la primera de sus 13 pérdidas de balón.

Su ocasión más clara llegó a los 25 minutos, cuando asomó por el área para rematar un excelente servicio de Sergio Gómez que enganchó a bote pronto y que Dituro desvió con acierto.

De ahí hasta el descanso le tocó replegar y trabajar en defensa, donde recuperó cuatro balones.

Mejor tras el descanso

Sus mejores momentos llegaron en la segunda mitad. En el minuto 53 dejó atrás a Pedrosa, pero su centro a Guedes fue deficiente y terminó siendo despejado por Chust.

En esos minutos trató de recuperar su sociedad con Brais, pero no logró marcar la diferencia como acostumbra pese a intentarlo.

Superada la hora de juego, y con medio equipo calentando en la banda, su sustitución era más que evidente. Sergio le dio 64 minutos antes de ser sustituido por otro de esos jugadores que necesita minutos para ir recuperando su mejor versión, Arsen Zakharyan.

Ampliar Su mapa de calor. Sofascore

Kubo se marchó al banquillo evidenciando que le faltan horas de vuelo para volver a ser una de las referencias ofensivas de esta Real que le necesita, más ahora que Barrene, de los pocos que estaba marcando la diferencia, está lesionado.

El problema o la amenaza vuelve a ser su convocatoria con la selección japonesa. Allí se agravaron los problemas la última vez, aunque también es cierto que esos minutos que pueda tener deben ayudarle a acumular esos minutos sobre el césped que nos devuelvan al mejor Kubo.