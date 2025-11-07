Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Take Kubo encara a Pedrosa, su defensor durante el partido, en una acción en el duelo de ayer ante el Elche en el Martínez Valero. EP

A Kubo le faltan horas de vuelo

El japonés volvió a la titularidad 44 días después mostrándose participativo pero evidenciando una evidente falta de ritmo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:58

Hay que remontarse al 24 de septiembre, al duelo de Anoeta ante el Mallorca, el único en el que la Real ha dejado en ... Liga su portería a cero, para encontrar la última titularidad de Take Kubo con la Real. Sus problemas en el tobillo izquierdo le han traído desde entonces por la calle de la amargura y ayer, después de 44 días de ausencia en un 'once' inicial, Sergio volvió a apostar por el japonés de inicio para sustituir al lesionado Barrene. El fútbol actual no admite medias tintas y tanto tiempo de ausencia se paga. Kubo exhibió voluntad, quiso el balón, no rehuyó a su par, pero su versión está todavía lejos de ese extremo con desborde que marca la diferencia en un equipo que necesita de extremos punzantes como el comer. Fue un quiero y no puedo, aunque con lo poco que pudo mostrar le bastó para generar algo de peligro y para mantener a Pedrosa, su defensor, con las orejas tiesas.

