Kubo: una estrella que brilla menos

La actual situación de la Real no permite pararse mucho tiempo a analizar casos individuales porque tal y como está el equipo el foco solo ... puede estar en ganar mañana al Sevilla para empezar a salir del problema en el que se ha metido el club. Sin embargo, para que haya una mejora colectiva y el equipo sea precisamente eso, un equipo, hace falta que las estrellas realistas den un paso adelante. Son varios los futbolistas que están lejos de su mejor nivel, pero lo cierto es que en Anoeta hay una estrella que brilla menos. Take Kubo no se ejercitó ayer con sus compañeros por sus molestias en el tobillo y es seria duda para medirse mañana al Sevilla (21.00 horas). Salvo que el nipón se vista hoy de corto, Kubo apunta a no poder echar una mano a sus compañeros.

A su bajo rendimiento en lo que llevamos de curso hay que sumar sus problemas físicos en el tobillo que le están impidiendo entrenarse con normalidad. Kubo sufrió un esguince en el parón de selecciones de septiembre con Japón tras recibir una dura entrada de un defensor mexicano y desde entonces no termina de sentirse cómodo pese a que está haciendo todo lo posible por volver cuanto antes. Eso sí, su última convocatoria con Japón no tuvo sentido al estar toda una semana sin entrenarse. Se perdió el primer partido. Con un par de sesiones y a medio gas, fue titular contra Brasil, algo que choca frontalmente con sus participaciones con la Real. Mañana se cumple un mes de su última titularidad como txuri-urdin. Sergio le alineó de inicio en la victoria ante el Mallorca(1-0).

Salvo sorpresa mañana no estará disponible y tampoco tiene sentido que juegue el martes en Copa ante el Negreira por lo que su próxima posible titularidad podría darse en el derbi ante el Athletic. Habría pasado casi mes y medio de la última. No se puede obviar que está teniendo mala suerte puesto que la semana pasada entrenó con normalidad en las sesiones del viernes y sábado, pero un nuevo mal gesto le hizo perderse el partido de Vigo. Su encuentro ante Brasil con Japón no es el causante de esta nueva dolencia, pero la Real no está pudiendo contar con su estrella cuando otros equipos sí que han podido mimar a sus jugadores más determinantes.

Lejos de sus mejores números

La aportación de Kubo ha bajado de manera considerable en lo que llevamos de 2025. Si no juega hasta el derbi, ya en noviembre, en once meses solo ha podido marcar cuatro goles y dar dos asistencias, un rendimiento muy lejos de lo que viene demostrando desde que aterrizó en Donostia. Marcó ante el Villarreal en enero (1-0), hizo un golazo ante el Mitdjylland (1-2) para traer la eliminatoria con ventaja mientras que participó en la goleada ante el Leganés (3-0). Esta temporada solo ha podido perforar la red una vez, en la primera jornada de Liga ante el Valencia (1-1).

Además de meter goles Kubo siempre ha tenido facilidad para hacer peligro, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte tampoco se está viendo ese extremo regateador capaz de incidir y dejar atrás defensas rivales. La pasada temporada no hizo ninguna asistencia en toda la Liga mientras que en 2025 tan solo ha dado dos pases de gol, ambos en la pasada edición de Copa. Asistió en el 3-1 ante el Rayo y en el inolvidable 4-4 ante el Madrid en el Bernabéu.

En una Real tan necesitada de victorias, la presencia del atacante nipón en los onces debería ser obligatoria, pero lo cierto es que por una cosa o por otra Sergio también está introduciendo a un Guedes que comienza a dejar su impronta. Recuperar al mejor Kubo sería encontrar al futbolista más desequilibrante en la parcela ofensiva de la plantilla con el debido respeto a Ander Barrenetxea, que salvo ante el Rayo Vallecano ha cuajado ocho partidos más que notables en este inicio de curso.

Y es que los goles de Kubo con la Real son casi siempre sinónimo de victoria txuri-urdin. El nipón ha metido 24 goles con la camiseta blanquiazul –solo un doblete– por lo que ha visto puerta en 23 partidos diferentes. La Real ganó 21 de ellos y solo empató dos. No ha perdido nunca con goles de Kubo. La estrella nipona quiere volver a brillar como antes.