Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Take Kubo se dispone a controlar un balón durante una sesión de entrenamiento Royo
Real Sociedad

Kubo: una estrella que brilla menos

El nipón, que apunta a ser baja mañana ante el Sevilla por sus molestias en el tobillo, solo ha marcado cuatro goles en lo que llevamos de 2025

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La actual situación de la Real no permite pararse mucho tiempo a analizar casos individuales porque tal y como está el equipo el foco solo ... puede estar en ganar mañana al Sevilla para empezar a salir del problema en el que se ha metido el club. Sin embargo, para que haya una mejora colectiva y el equipo sea precisamente eso, un equipo, hace falta que las estrellas realistas den un paso adelante. Son varios los futbolistas que están lejos de su mejor nivel, pero lo cierto es que en Anoeta hay una estrella que brilla menos. Take Kubo no se ejercitó ayer con sus compañeros por sus molestias en el tobillo y es seria duda para medirse mañana al Sevilla (21.00 horas). Salvo que el nipón se vista hoy de corto, Kubo apunta a no poder echar una mano a sus compañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  5. 5 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  6. 6 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  10. 10

    Estos son los puntos exactos donde se realizarán las catas para el TAV

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kubo: una estrella que brilla menos

Kubo: una estrella que brilla menos