Kubo no se entrena, sigue con dolor y será baja ante el Sevilla

Take Kubo será baja este viernes en el importante encuentro ante el Sevilla de Anoeta (21.00 horas). El japonés no se ha ejercitado en ... la última sesión preparatoria este jueves por lo que no llega a tiempo para estar disponible. El nipón continúa con dolor en el tobillo tras ese gesto feo que hizo en la última sesión del encuentro de la semana pasada ante el Celta. No se ha recuperado a tiempo y sin entrenamientos durante toda la semana se quedará fuera de la convocatoria.

El que sí que se ha podido ejercitar con normalidad ha sido Aritz Elustondo, que tras superar un proceso febril sí que se he ejercitado con el grupo. Los futbolistas han subido sonrientes al Z2 de Zubieta a trabajar los últimos detalles para ganar al Sevilla. Los lesionados Óskarsson y Rupérez tampoco han saltado al campo y siguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Así las cosas, Sergio tendrá que hacer un descarte para el encuentro ante el Sevilla, toda vez que tiene disponibles 24 futbolistas del primer equipo. Hoy también ha trabajado Fraga, pero en cuanto Remiro y Marrero no tengan problemas será otro descarte. La convocatoria sale sola viendo los jugadores que se han ejercitado hoy, salvo el descarte que tiene que hacer el de Irun.

En el Z2 han trabajado a las órdenes de Sergio Remiro, Marrero, Fraga; Odriozola, Aramburu, Gómez, Aihen, Zubeldia, Caleta-Car, Aritz, Martín, Gorrotxategi, Yangel, Sucic, Zakharyan, Turrientes, Marín, Goti, Brais, Soler, Sadiq, Karrikaburu, Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal. En los 15 minutos abiertos para la prensa la plantilla ha hecho ejercicios de calentamiento con salto de vallas y toques de cabeza para entrar en calor antes de pasar a realizar tres rondos diferentes con espacios cada vez más amplios. La Real está necesitada de puntos. El partido de este viernes ante el Sevilla es trascendental.