Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barrenetxea y Aihen tratan de robar un balón durante el entrenamiento de este jueves en Zubieta Royo
Real Sociedad

Kubo no se entrena, sigue con dolor y será baja ante el Sevilla

El nipón no se ha ejercitado este jueves con sus compañeros y Sergio tendrá que hacer otro descarte

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Take Kubo será baja este viernes en el importante encuentro ante el Sevilla de Anoeta (21.00 horas). El japonés no se ha ejercitado en ... la última sesión preparatoria este jueves por lo que no llega a tiempo para estar disponible. El nipón continúa con dolor en el tobillo tras ese gesto feo que hizo en la última sesión del encuentro de la semana pasada ante el Celta. No se ha recuperado a tiempo y sin entrenamientos durante toda la semana se quedará fuera de la convocatoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  2. 2 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  8. 8 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  9. 9

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  10. 10 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kubo no se entrena, sigue con dolor y será baja ante el Sevilla

Kubo no se entrena, sigue con dolor y será baja ante el Sevilla