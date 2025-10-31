Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kubo sale a entrenar este viernes en Zubieta. Jose Mari López

Se confirman las buenas noticias: Kubo se apunta al derbi

El nipón deja atrás su lesión en el tobillo izquierdo y se suma a la lista de 23 jugadores, en la que no figura ningún jugador del Sanse

Álvaro Guerra

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:00

Se confirman las buenas noticias. La Real Sociedad ha publicado este viernes la lista de convocados para el partido ante el Athletic de este ... sábado (18.30 horas) con la vuelta de Take Kubo a la lista de convocados. El nipón deja atrás su lesión en el tobillo izquierdo y representa una alegría y un alivicio poder disponer de nuevo del atacante japonés. Tras completar los tres últimos entrenamientos, Sergio Francisco podrá volver a contar con el y será decisivo en el choque de mañana, probablemente saliendo desde el banquillo en la segunda parte.

