Se confirman las buenas noticias: Kubo se apunta al derbi

Se confirman las buenas noticias. La Real Sociedad ha publicado este viernes la lista de convocados para el partido ante el Athletic de este ... sábado (18.30 horas) con la vuelta de Take Kubo a la lista de convocados. El nipón deja atrás su lesión en el tobillo izquierdo y representa una alegría y un alivicio poder disponer de nuevo del atacante japonés. Tras completar los tres últimos entrenamientos, Sergio Francisco podrá volver a contar con el y será decisivo en el choque de mañana, probablemente saliendo desde el banquillo en la segunda parte.

Otro de los que conforma la lista de 23 jugadores será Sadiq Umar. Después de cuajar un buen partido ante el Negreira, el nigeriano será otro de los disponibles para el entrenador de Irun, que buscará tener minutos en Liga, mas aún siendo el único delantero centro natural de la plantilla disponible.

Ampliar Convocatoria de cara al derbi de mañana

No obstante, en la lista no figura ningún jugador del Sanse, que juegan esta noche frente al líder de Segunda División, el Racing de Santander.

Así las cosas, se confirman las buenas noticias en la plantilla de la Real, que dispondrá de muchos efectivos para encarar el derbi de mañana. No figuran en la lista Yangel Herrera, Óskarsson y Karrikaburu, que no se han ejercitado durante toda la semana en Zubieta.

En todo caso, aunque Kubo figure en la convocatoria, lo más previsible es que Sergio Francisco eche mano del tridente ofensivo formado por Barrene, Oyarzabal y Guedes y preserve al nipón en el banquillo para poder aprovecharlo en la segunda parte, con el defensa rival mas desgastado.

Parece claro que Sergio Francisco volverá a disponer un 4-3-3 en casa, como en el encuentro ante el Sevilla, tras el cambio de dibujo en Balaídos, también propiciado por las ausencias en ataque. El 'once' más probable apunta a ser el compuesto por Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Guedes, Oyarzabal y Barrene.