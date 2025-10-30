Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kote Pikabea, invitado en Goazen Reala!: «Es el mejor momento para afrontar el derbi»
Kote Pikabea, invitado en Goazen Reala!: «Es el mejor momento para afrontar el derbi»

Los periodistas de El Diario Vasco analizan el choque del próximo sábado en el Reale Arena en un nuevo episodio de Goazen Reala!

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:58

La Real Sociedad afronta este sábado en el Reale Arena (18.30 horas) el partido más ilusionante de la temporada. Los de Sergio reciben al Athetic en el que será el primer gran derbi vasco de la liga entre ambos equipos. Los txuri-urdin llegan al choque tras solventar sin complicaciones su duelo de Copa ante el Negreira y confiando en que el club bilbaíno mantenga la discreta dinámica de resultados que le ha llevado ya a perder cuatro de sus 10 primeros encuentros.

Por ello, Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López han analizado las opciones de victoria de la Real Sociedad. Los periodistas de El Diario Vasco no han dudado en resaltar la trascendencia del partido, hasta el punto de que han asegurado que «ganar el derbi ante el Athletic lo puede cambiar todo». El nuevo programa de Goazen Reala! ha contado también con un invitado de excepción, Kote Pikabea, quien también se ha mojado sobre las opciones de triunfo de su exequipo.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

