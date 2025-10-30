Kote Pikabea, invitado en Goazen Reala!: «Es el mejor momento para afrontar el derbi»

La Real Sociedad afronta este sábado en el Reale Arena (18.30 horas) el partido más ilusionante de la temporada. Los de Sergio reciben al Athetic en el que será el primer gran derbi vasco de la liga entre ambos equipos. Los txuri-urdin llegan al choque tras solventar sin complicaciones su duelo de Copa ante el Negreira y confiando en que el club bilbaíno mantenga la discreta dinámica de resultados que le ha llevado ya a perder cuatro de sus 10 primeros encuentros.

Por ello, Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López han analizado las opciones de victoria de la Real Sociedad. Los periodistas de El Diario Vasco no han dudado en resaltar la trascendencia del partido, hasta el punto de que han asegurado que «ganar el derbi ante el Athletic lo puede cambiar todo». El nuevo programa de Goazen Reala! ha contado también con un invitado de excepción, Kote Pikabea, quien también se ha mojado sobre las opciones de triunfo de su exequipo.

