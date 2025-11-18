Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tierney celebra el gol que mete a Escocia en el Mundial 2026. Reuters
Exrealista

Kieran Tierney, héroe de Escocia para volver a un Mundial 28 años después: «La mejor sensación de mi vida»

El defensor que militó en la Real durante la temporada 2023/24 anota en el minuto 93 el gol que mete a la Tartan Army en el campeonato del mundo de 2026

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:09

Comenta

Un torneo internacional siempre es mejor si participa Escocia. La selección escocesa estará en el Mundial de 2026 28 años después gracias a un viejo ... conocido de la hinchada de la Real Sociedad. Kieran Tierney, de regreso ahora en el Celtic, jugó de txuri-urdin la temporada 2023/24 y este martes ha anotado el gol más importante de su carrera. «Es la mejor sensación que he tenido en mi vida», ha resumido como ha podido KT (como le llamaba Imanol Alguacil) al final del encuentro.

