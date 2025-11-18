Kieran Tierney, héroe de Escocia para volver a un Mundial 28 años después: «La mejor sensación de mi vida»

Un torneo internacional siempre es mejor si participa Escocia. La selección escocesa estará en el Mundial de 2026 28 años después gracias a un viejo ... conocido de la hinchada de la Real Sociedad. Kieran Tierney, de regreso ahora en el Celtic, jugó de txuri-urdin la temporada 2023/24 y este martes ha anotado el gol más importante de su carrera. «Es la mejor sensación que he tenido en mi vida», ha resumido como ha podido KT (como le llamaba Imanol Alguacil) al final del encuentro.

Corría el minuto 93. Dinamarca había empatado hasta en dos ocasiones el encuentro y aguaba la fiesta en Glasgow. El primero una chilena de McTominay (jugador del Napoli) que ya es candidato al Puskas del año que viene. La Tartan Army parecía relegada a la repesca, en la que se encontraría con sus vecinos de Irlanda, Irlanda del Norte y Gales. Ahí ha emergido Tierney.

El defensor exrealista, que ha sido suplente pese a que hasta hace pocos meses era indiscutible en el perfil izquierdo de la defensa junto a Robertson, ha empalado la pelota con la pierna izquierda desde fuera del área para hacer caer Hampden Park. Escocia entera ha estallado de alegría para celebrar una clasificación histórica como primera de grupo, relegando a toda una Dinamarca a la repesca. Después habría tiempo para el colofón final con el 4-2 definitivo de McLean desde el centro del campo.

Castigado por la lesiones en la Real

La hinchada de la Real Sociedad guarda un buen recuerdo del nuevo ídolo de Escocia. Pese a haber jugado solo un año en Anoeta, en el que apenas pudo mostrar su nivel por las continuas lesiones que sufrió, se ganó el cariño del grueso de la parroquia txuri-urdin.

La felicitación de la Real no se ha hecho esperar mediante un mensaje en redes sociales: «Zorionak Tierney por hacer historia».

El jugaddor nacido en la Isla de Man demostró respeto por la historia de la Real y cariño por la cultura y la historia vasca, consciente del lugar en el que había aterrizado. Se mostró enamorado de la ciudad y su gente desde el primer día y en entrevistas posteriores a su salida no ha tenido más que buenas palabras hacia el club.