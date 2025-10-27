«Aquí ya jugó Brais Méndez y nos volvió locos»

La plantilla del Negreira celebra el pase a esta ronda de la Copa del Rey en el campo Jesús García Calvo.

Hay un jugador de la actual plantilla de la Real Sociedad que ya conoce el campo Jesús García Calvo de Negreira, donde el cuadro txuri-urdin disputará mañana la primera ronda de la Copa del Rey ante el conjunto local. Se trata de Brais Méndez, el único gallego en las filas realistas. Lo visitó hace una década, cuando jugaba en el Celta B. Da la casualidad que se midió a Juan Diego Rodríguez, actual capitán del cuadro negreirés.

«Ese chaval nos volvió locos. Era todavía juvenil de primer año, pero fue imposible pararlo. Ha sido el mejor jugador con el que me encontré nunca», rememora el futbolista del Negreira. «Ya conoce nuestro campo y seguro que ha comentado en el vestuario que estuvo aquí cuando se dio a conocer el sorteo», desvela sin saber aún si podrá volver a reencontrarse con él sobre el mismo terreno de juego. Entre hoy y mañana se conocerá la relación de jugadores de la Real que formarán parte de la expedición.

Juan Diego, además de portar el brazalete, es el lateral del Negreira. Tiene 31 años y es consciente de que está ante el partido de su vida. Es de la localidad, por lo que no puede escapar del tema conversación estrella de las últimas semanas. «Es difícil que alguien que veas por el pueblo no te hable sobre el partido. Es complicado no distraerte con ese partido frente a la Real», reconoce.

«Es una auténtica locura para un municipio tan pequeño como el nuestro en el que no llegamos ni a los 7.000 habitantes. Unos once jugadores y todo el cuerpo técnico somos del pueblo. No dejamos de ser un grupo de amigos, contamos con un buen grupo humano de personas y al final eso cuenta mucho. Aquí nadie juega por dinero», subraya.

En el vestuario todos quieren estar disponibles para el choque, pero Juan Diego no está llevando a cabo una preparación diferente para esta cita tan especial. «Mi rutina es la misma, tengo mi trabajo –coordinador deportivo– y eso no lo cambia nada. Esto no deja de ser un hobby para nosotros. Estuve lesionado, me sigue molestando un pie, pero estoy mejor. Hay algún jugador en duda, pero ese día va a estar todo el mundo operativo».

Un partido «para disfrutar»

Tiene claro que la jornada de mañana «va a ser para disfrutarla y pasarlo bien». «Pasa una vez en la vida y seguro que muchos de nosotros no lo volveremos a repetir». No puede evitar reír cuando se le mencionan los posibles adversarios a los que va a tener que defender: Barrenetxea, Guedes, Kubo, Oyarzabal... «Casi nada. Son jugadores de élite que viven por y para el fútbol. Que los ves por la televisión. Saldremos a jugar y a lo mejor alguno de esos ya no lo pillamos y nos marca un gol».

«Muchos nos dicen que van a traer principalmente a jugadores del filial, pero también tienen que cubrir las licencias del primer equipo. En el pueblo hablan mucho de que jugará Sadiq, porque no está teniendo muchos minutos en Liga. ¡Mira tú qué nombre! Un jugador curtido ya en mil batallas».

Juan Diego lleva más de una década en el primer equipo del Negreira, después de haber pasado por todas las categorías en el club. Es aficionado del Deportivo de La Coruña, como la mayor parte del vestuario, pero tratará de llevarse un recuerdo en forma de camiseta de algún jugador de la Real. ¿Preferencias? «Todos hablan de la de Oyarzabal, pero bien estará la que se consiga en el día. Será una camiseta para enmarcar y no exponer demasiado. Un recuerdo para siempre».

Se encuentra expectante por conocer la alineación que vaya a presentar Adrián Vázquez, el técnico del Negreira que cumple su tercer año al frente del equipo. «Todo el mundo quiere jugar siempre, pero imagínate en un partido como este. Es el partido de sus vidas y para nosotros es complicado», apunta el entrenador, que aun así tiene una idea aproximada del once que va a sacar. «No es un partido de Liga en el que solo se mide el rendimiento. Aquí hay una parte emocional importante. Hay jugadores que llevan muchos años en el club que se merecen participar con más o menos minutos», adelanta.

Admite también que «la diferencia de categorías que hay es una locura. Vamos a intentar competir lo mejor posible y dar la cara hasta donde podamos. Poco más. Para nosotros es un premio para disfrutarlo y para que participe el mayor número de jugadores. Las opciones que tenemos son prácticamente nulas».

«Minimizar a la Real»

Cuestionado sobre cómo desearía que jugase el equipo mañana, responde que «una cosa es cómo yo quiero que juegue, que sería como lo hacemos en Liga, y otra es lo que seguramente vayamos a hacer, lo que nos va a dejar la Real. Tenemos que ser realistas y vamos a intentar minimizar lo máximo posible a la Real».

A pesar de que el conjunto blanquiazul atraviese horas bajas, considera que «la diferencia es abismal». Se plantearon 'espiar' al conjunto de Sergio Francisco en Balaídos ante el Celta, pero les coincidió con un partido de Liga y no pudieron acercarse a Vigo. «Estamos arriba en la competición, vamos a intentar pelear el ascenso a Tercera después de que el año pasado nos quedáramos a las puertas».

El Negreira está situado en la tercera posición en la regional gallega, a cuatro puntos del primer clasificado. La semana pasada venció 4-1 en casa al San Tirso, líder en ese momento en la tabla. «Somos un equipo bastante ofensivo y vertical. En los últimos años siempre hemos sido muy goleadores. Este año también llevamos bastantes goles».

«Nuestra idea siempre es buscar portería rival, somos un equipo que presiona muy alto, que va a campo contrario a robar, pero en esta ocasión tendremos que cambiar bastantes cosas por el rival», reconoce sin discusión. Negreira espera a la Real para vivir una noche de Copa histórica. En el vestuario del García Calvo están preparados para medirse a los hombres de Sergio Francisco. Solo falta que el balón eche a rodar.

