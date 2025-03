Crónica de una muerte anunciada

Si bien la derrota en Montjuic era algo que se veía venir, tuvo que llegar ese fatídico minuto 17 para cambiar por completo un partido ... que había arrancado igualado. Durante los diez primeros minutos, la Real estaba poniendo sobre el terreno de juego su fútbol habitual cuando juega fuera de casa: presión adelantada y dominio del balón cuando lo tenía. El Barcelona, por su parte, jugaba con su esquema clásico de circulación y desplazamiento de balón rápido hacia ambas bandas, principalmente hacia su lado derecho, donde estaba Lamine Yamal. El partido era bonito, de ida y vuelta, aunque con alguna llegada más de los culés.,

A partir del minuto 17, la historia fue otra totalmente distinta. Jugada de las que se hacen al límite, y en este caso, el resultado de la decisión del árbitro no favoreció. Con la expulsión de Aritz Elustondo se vio una Real a merced del Barcelona. Imanol armó un 4-4-1, y la Real parecía estar esperando las olas que venían desde el lado contrario. El Barcelona, en superioridad numérica, no perdonó y con la calidad que tiene y la pausa que le da al juego cuando está en ventaja, se llevó el partido con facilidad. En la segunda parte Alguacil movió el banquillo e hizo cambios, pero tampoco sirvió de nada. Menos mal que el partido acabó con ese 4-0, porque la diferencia podría haber sido mayor.

Cabe destacar los numerosos cambios que introdujo Imanol en el once titular. Partido en el que comenzaron desde el inicio algunos de los menos habituales de la plantilla txuri-urdin. Sin embargo, la Real tiene una forma de jugar muy consolidada, independientemente de quien juegue. Es cierto que las fichas que se ponen sobre el tablero no son las mismas que en los días más importantes, y a veces el resultado futbolístico puede ser diferente en función de eso, pero no fue el caso. La Real empezó muy bien el partido, con las ideas bastante claras, pero desgraciadamente, el hecho de jugar con uno menos lo cambió todo. El equipo de Imanol se vio obligado a renunciar a todo, y simplemente se preocupó de defender e intentar salir a la contra cuando se podía, aunque fue completamente imposible.

El equipo se vio obligado a renunciar a todas sus ideas, y se dedicó a defender desde la expulsión

La nota positiva del partido de ayer fue el debut de Arkaitz Mariezkurrena. Fue agradable ver que Imanol lo sacaba al terreno de juego. El atacante de Astigarraga es un futbolista que cuenta con gran desparpajo, y siempre lo ha tenido como una de sus principales señas de identidad, desde que jugaba en los alevines. No le importa quién sea el rival que tiene delante para desplegar todo su juego. Ojalá tenga la oportunidad de demostrar sus cualidades en partidos con situaciones más favorables.

Pero ahora las miradas ya se centran en el jueves. Habría sido mejor haber hecho un partido más completo ayer durante los 90 minutos, pero la Real no realizó su juego desde la expulsión. Lo sucedido ayer no debería influir en el duelo de Europa League ante el Manchester United. Definitivamente, no se puede sacar mucha conclusión. El jueves la batalla será completamente diferente.

En lo que a la clasificación de liga respecta, cada partido que pierdes es una desilusión, y una ocasión fallida para consolidarte en los puestos europeos. En liga la situación no es la idónea, porque no se está realizando un juego que esté transformándose en solidez a nivel de resultados. Desde luego, no para un equipo que debe aspirar a ir a Europa. Vamos a ver en qué queda.