El campo de Garmendipe

Genio y figura. Toshack me lo ha vuelto a recordar en esta ocasión. El galés se acuerda perfectamente de cuando nos concentrábamos antes de los ... partidos en el balneario de Zestoa y entrenábamos en Garmendipe, en mi casa en Azpeitia. 'Uno de los campos más bonitos con la hierba siempre en perfectas condiciones... pero, oye, Larra... un campo de ocho contra ocho...'. Siempre estaba con lo mismo y ayer me lo volvió a repetir en alusión a que Garmendipe, coqueto pero estrechito. Pero y lo bien que se nos dio entrenando allí...

Me ha hecho ilusión reencontrarme con él después de cinco o seis años porque Toshack fue importante para la Real y también para mí. Cómo olvidar la línea de atrás con un líbero, dos centrales, dos carrileros y un pivote. Con él, pasé a ser el libre entre los dos centrales. Su llegada nos hizo cambiar la mentalidad a todos. Casi todo era nuevo con él. Le dio otro aire al club.

La Real dio un salto táctico con él y su ideario caló en el equipo y también en la Liga, donde varios equipos pasaron a jugar con ese dibujo. Luis Aragonés, que era defensor a ultranza del 4-4-2, salió contra nosotros con líbero.

Su paso por la Real dejó grandes resultados deportivos, pero me quedó más en cómo lo consiguió. Toshack nos cambió todo. El sistema, el estilo, la mentalidad, la forma de trabar... Él venía de ganar todo en Inglaterra como jugador y ese espíritu ganador lo trasladó pronto al grupo. Al principio nos costó mucho, pero luego nos fue muy bien. Posiblemente mi labor como líbero fue más trascendente para el equipo, influía más en el juego que cuando jugaba de centrocampista.

Recuerdo que el aficionado decía al principio que el sistema era defensivo pero después de tres partidos seguidos 6-0 en Atocha ya no hubo debate. El sistema Toshack funcionaba. Años después sigue con la misma retranca británica.