Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Internacionales

Jon Martín debuta como titular con España sub-21 y Kubo asiste y disputa 76 minutos con Japón

El lasartearra estrena convocatoria en 'La Rojita' y el nipón se mostró activo y aparentemente recuperado de sus dolencias en el tobillo

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:41

Comenta

Jon Martín debutó como titular con la selección española sub-21 en la victoria por 7-0 en el partido clasificatorio para el Europeo Sub- ... 21 ante San Marino. El triunfo encarrila la clasificación de España al próximo torneo continental de 2027 que se disputará en Albania y Serbia. El lasartearra, asentado ya en el once inicial de Sergio en la Real, se estrenaba en la convocatoria de 'La Rojita' tras haber sido capitán y pieza fundamental en las anteriores generaciones. Se mostró sólido en su primera aparición y disputó el partido completo, aunque el rival no le puso en demasiados aprietos. No será la última titularidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  3. 3 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  8. 8 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  9. 9 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  10. 10

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jon Martín debuta como titular con España sub-21 y Kubo asiste y disputa 76 minutos con Japón

Jon Martín debuta como titular con España sub-21 y Kubo asiste y disputa 76 minutos con Japón