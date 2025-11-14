Jon Martín debuta como titular con España sub-21 y Kubo asiste y disputa 76 minutos con Japón

Jon Martín debutó como titular con la selección española sub-21 en la victoria por 7-0 en el partido clasificatorio para el Europeo Sub- ... 21 ante San Marino. El triunfo encarrila la clasificación de España al próximo torneo continental de 2027 que se disputará en Albania y Serbia. El lasartearra, asentado ya en el once inicial de Sergio en la Real, se estrenaba en la convocatoria de 'La Rojita' tras haber sido capitán y pieza fundamental en las anteriores generaciones. Se mostró sólido en su primera aparición y disputó el partido completo, aunque el rival no le puso en demasiados aprietos. No será la última titularidad.

Por la mañana fue el turno de Take Kubo. El nipón fue titular y disputó 76 minutos en la victoria del combinado asiático por 2-0 en un amistoso frente a Ghana. Superados sus problemas en el tobillo, generados precisamente en el parón de septiembre y que han lastrado sus participaciones y rendimiento desde entonces en la Real, dio una asistencia y se mostró eléctrico. No jugaba tantos minutos desde hace casi dos meses, en la primera victoria de la temporada frente al Mallorca en Anoeta. Sergio le necesita en esta versión para acompañar a Oyarzabal y Barrenetxea en el ataque, como en la Champions.

Caleta-Car fue suplente y no disputó ningún minuto en la victoria por 3-1 de Croacia frente a Islas Feroe. Luka Sucic no estaba en la convocatoria. La victoria clasifica matemáticamente a los croatas para el Mundial del año que viene. Ya hay 30 selecciones clasificadas.