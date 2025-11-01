Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

F. de la Hera

Jon Insausti 'debuta' como alcalde en Anoeta

El primer edil ha presenciado el derbi en el palco junto a Jokin Aperribay

J. Agirre

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:50

Un derbi entre la Real Sociedad y el Athletic siempre es un partido especial, de los que uno no se quiere perder. No ha sido el inicio esperado por los realzales, pero tras las últimas dos victorias ante el Sevilla en Liga y el Negreira en Copa del Rey, los txuri-urdin han llegado con mejores sensaciones.

La afición no ha fallado a la cita, respondiendo con creces al llamamiento del club de acudir a las 16.30 horas a Anoeta para recibir al autobús que llevaba a los jugadores. A pesar de la lluvia las imágenes que ha dejado el recibimiento han sido espectaculares.

No ha querido faltar al derbi Jon Insausti, nombrado recientemente alcalde Donostia en sustitución de Eneko Goia, que ha 'debutado' como primer edil en Anoeta. El jeltzale ha seguido los pormenores del juego desde el palco, como se ve en la imagen, acompañado por el presidente de la Real Sociedad Jokin Aperribay.

