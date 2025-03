Javi López, los números dicen otra cosa

Imanol Troyano San Sebastián Jueves, 20 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Si la Real Sociedad tuviera que jugar mañana la final de la Copa en La Cartuja e Imanol contara con todos sus jugadores disponibles, sin ... ningún lesionado, un porcentaje muy alto de los aficionados podría adivinar el once del técnico. Portero, defensas, centrocampistas, delanteros... Y eso que esta temporada el once tipo del oriotarra no ha estado tan definido como en anteriores campañas.

Analizando las posibilidades de cada jugador, posición por posición, y deteniéndose concretamente en la del lateral izquierdo, no habría mucho debate en determinar que Aihen Muñoz sería el elegido para ocupar dicha demarcación de salida. El de Etxauri está por delante de Javi López, tal y como se vio en la pasada eliminatoria ante el Manchester United. El canterano completó los 180 minutos de eliminatoria y el tinerfeño se quedó sin pisar el terreno de juego Sin embargo, los números de participación y de rendimiento de ambos jugadores a lo largo de la temporada evidencian que la línea que marca la titularidad entre uno y otro no es tan nítida como parece. Javi López y Aihen han jugado prácticamente el mismo número de partidos. De hecho, el tinerfeño ha disputado tres más –31 por 28– que el canterano, aunque hay que tener en cuenta también que el primero empezó jugando en Liga cuando Aihen todavía estaba ultimando su puesta a punto tras recuperarse de la grave lesión de cruzado que sufrió en enero de 2024. Los laterales izquierdos de la Real Aihen Muñoz Javi López SUS DATOS Pases por partido Éxito en el pase Centros por partido Recuperaciones por partido Duelos ganados Duelos aéreos ganados Despejes por partido 22,5 80% 1,6 2,7 47% 45% 2,4 26 82% 2,1 3,3 52% 40% 1,5 Los laterales izquierdos de la Real Aihen Muñoz Javi López SUS DATOS Pases por partido Éxito en el pase Centros por partido Recuperaciones por partido Duelos ganados Duelos aéreos ganados Despejes por partido 22,5 80% 1,6 2,7 47% 45% 2,4 26 82% 2,1 3,3 52% 40% 1,5 Los laterales izquierdos de la Real Aihen Muñoz Javi López SUS DATOS Pases por partido Éxito en el pase Centros por partido Recuperaciones por partido Duelos ganados Duelos aéreos ganados Despejes por partido 22,5 80% 1,6 2,7 47% 45% 2,4 26 82% 2,1 3,3 52% 40% 1,5 Pero no es solo una cuestión de participación, también de prestaciones. Hasta la fecha Javi López ha promediado 26 pases por partido, con un porcentaje de acierto del 82%, mientras que Aihen suma de media casi cuatro menos por partido, 22,5, y un acierto del 80%. Mejorar el juego posicional Pese a que la diferencia no es muy grande, se trata de un dato más significativo de lo que aparenta, ya que el propio Javi López reconoció ayer en rueda de prensa que aún debe adaptarse más al estilo de juego de la Real, muy diferente al del Alavés, su anterior equipo. De hecho, desveló que es precisamente ese juego con balón una de las mayores diferencias que ha encontrado con respecto a su etapa en Vitoria: «En el Alavés el juego se basaba más en estar replegado y tenía más libertad para salir a la contra, en doblar al extremo. La Real es un equipo muy protagonista con el balón y cada vez voy mejor en el juego de posición. Nos centramos en defender bien, jugar a través de pases y no en tanta transición ofensiva, que era mi punto fuerte». Esa capacidad ofensiva de la que habla fue una de las razones por las que la Real decidió el pasado verano llevar a cabo su incorporación. Javi López destacó en muchos partidos de la pasada campaña por sus cualidades como carrilero cuando Luis García Plaza apostó por formar con línea de cinco atrás. Tenía esa capacidad para recorrer la banda y pisar con asiduidad el último tercio del campo rival y asistir con centros laterales a los delanteros. Una virtud que también ha venido a desplegar en la Real. Es el lateral txuri-urdin que más centros en jugada ha realizado, 66, por delante de Aihen y Aramburu. Promedia 2, 1 centros al área por partido. En faceta defensiva también tiene una media de recuperaciones por encuentro superior a la del lateral de Etxauri y gana un 52% de los duelos, por los 47% de Aihen. Eso sí, llama la atención que el canterano blanquiazul tenga un mejor porcentaje de éxito en las disputas aéreas, 47% por el 40% del tinerfeño, a pesar de medir casi diez centímetros menos. Javi López se quedó sin jugar contra el United, pero sí lo ha hecho contra el Real Madrid en Liga, primera parte contra el Atlético de Madrid, ante el Barcelona en Montjuic y frente a la Lazio durante una hora. No ha firmado estos números por haber jugado contra rivales de menor entidad que Aihen, que también ha jugado contra el Ajax, Barcelona en el Reale Arena y Real Madrid en Copa. Desgaste mental Javi López ha notado «un gran cambio» de exigencia en su primer curso como txuri-urdin, «sobre todo a nivel mental. Estar cada tres días de viaje con partidos ha sido muy diferente para mí. Sabía a donde venía, era lo quería desde el primer momento, y ahora debo seguir adaptándome poco a poco», admite. Considera que es «difícil de explicar» la saturación mental que genera disputar tantos partidos seguidos. «Hay que estar preparado para saber gestionar pocas horas de descanso y entrenamiento. No nos da tiempo para trabajar tanto tiempo como otro equipo de la Liga», indica. Mira la clasificación y encuentra a la Real en decimosegunda posición, pero cree que «deberíamos estar más arriba por cómo competimos. Nos han afectado muchas decisiones arbitrales y muchos resultados no han ido como queríamos. Tenemos diez partidos por delante para cumplir ese objetivo de volver a Europa y lo vamos a conseguir». Muestra su ilusión por poder alcanzar su primera final de Copa. «Claro que podemos clasificarnos. Este equipo ya ha sido capaz de ganar en el Bernabéu y sería muy bonito. Estamos convencidos de que lo podemos lograr. Somos capaces de ganar a cualquier equipo. Es un sueño y espero que entre todos podamos conseguir el objetivo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión