Japón no da tregua al tobillo de Take Kubo El realista vuelve a ser convocado para la disputa de dos amistosos con su selección y llegará con muy poco margen al duelo ante Osasuna en El Sadar

Ángel López San Sebastián Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

El 'Virus Fifa' incubó hace mucho tiempo en la Real Sociedad y de momento sigue causando ciertos estragos. La selección de Japón no da tregua al tobillo de Take Kubo, que tanta guerra le está dando desde hace dos meses, y ha vuelto a convocar al realista para dos amistosos en este inminente parón internacional de noviembre. La buena actuación del extremo nipón en el último tramo del encuentro ante el Athletic del pasado sábado ha sido determinante para la nueva convocatoria del extremo realista para los encuentros ante Ghana el viernes dñia 14 (11.20 horas) y contra Bolivia el martes 18 (11.15). El primero se disputa en el campo del Nagoya Grampus Eight, en la localidad de Toyota en Japón, y el segundo, en el Estadio Nacional de Tokio, en el marco del Kirin Challenge Cup 2025.

Había dudas en esta ocasión, por cuanto al seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, se había comprometido a prescindir de Take Kubo en el caso de que persistieran sus problemas en el tobillo izquierdo, derivados del esguince que sufrió precisamente en un partido con la selección contra México el pasado 7 de septiembre, ¡hace ya dos meses! Como parece que la recuperación va por buen camino, el realista deberá viajar a su país y disputar los dos amistosos, o sea en torno a 22.000 kilómetros volando, dos días enteros de avión, más entrenamientos en unas condiciones muy diferentes y lo que le deparen sus momentos de partido.

Muy justo al partido de El Sadar

Lo más preocupante para la Real es que llegará con escaso margen para el descanso y la recuperación antes del encuentro que la escuadra txuri-urdin disputa ante Osasuna en El Sadar el sábado 22 a las 18.30 horas. En el mejor de los casos, Kubo sólo podrá entrenarse el viernes 21 con sus compañeros.

«Al igual que juego aquí porque me paga la Real, allí ellos mandan en la selección; cada vez que juego con la camiseta de la Real estoy orgulloso y quiero dar el 100% y cuando me llama el equipo de mi país también estoy orgulloso y voy», dijo este martes el realista, resaltando su compromiso con la Real y con el combinado nacional de Japón.

Kubo es algo más que una de las estrellas de la selección de Japón. Es una especie de símbolo en su país. De hecho, es uno de los futbolistas que ha promocionado las camisetas con las que los 'samurais blue' disputarán el Mundial 2026.

Temas

Take Kubo