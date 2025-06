Rivas: «No iremos a defender el resultado, queremos ganar y poner la guinda»

El Sanse afronta este domingo (20.00 horas, ETB1) otro de esos partidos para la historia. El filial defiende el 1-3 de la ida ... logrado ante el Nástic para alcanzar cuatro temporadas después la Liga Hypermotion. Iosu Rivas, entrenador del filial, ha tratado de mantener la calma este viernes en Zubieta. «El nivel de euforia fue alto tras el partido, durante el viaje y al día siguiente. Es lógico. Pero hemos intentando llevar la semana a la normalidad, es algo que hemos hecho durante todo el año, que ya son 50 semanas. Afrontaremos el partido con tranquilidad y con la cabeza fría, pero con ilusión porque en juego algo muy bonito e importante. Vamos a ir a por ello».

Esa sensación de verse en Segunda se vio en el propio Nou Estadi de Tarragona. «Después del partido tuve que decir que 'no está todo hecho', pero nada más. Es un equipo bastante maduro, que no parece un filial. No ha habido necesidad de comentarlo más». Rivas se espera un partido «totalmente diferente. Cambiarán algo, pero no sé el qué. Podemos jugar a adivinar que es lo que estamos haciendo, tendremos que afrontarlo y plantear los nuestros porque no vamos a ir a defender el resultado. Iremos a por el partido», ha sentenciado con rotundidad.

El donostiarra podrá contar con Mariezkurrena tras cumplir sanción y con Goti, que está mejor de sus dolores de espalda. «Goti ha entrenado más que los demás, el equipo descansó lunes y martes y él no. Desde el miércoles que ha entrenado el equipo está como uno más. Podía haber estado, pero al no estar al 100% preferimos llevar a la gente que sí que estaba al 100%», ha apostillado. Son baja el portero Olasagasti, Camara y Ochieng.

En la ida el que tenía la presión era el Nástic porque como club está diseñado para ascender, pero con el 1-3 quizás ahora la pelota está en el tejado del Sanse. «Quiero pensar que la presión no ha cambiado, la presión la lleva cada uno. Pero afrontamos el partido con normalidad y naturalidad, aunque habrá cosas nuevas como que habrá más gente de lo normal en las gradas de Zubieta. Creo que el objetivo es tan grande que nos va a hacer llevarlo a ser nosotros mismos».

Con el carro de bajas que tenía el filial en el partido de ida, Rivas apostó por Astiazaran, Carrera y Gorosabel, tres canteranos que han jugado la mayor gran parte de la temporada con la Real Sociedad C. «Juegan porque están preparados, cada día enseñan que están. No vamos a poner a nadie que no esté. Por posiciones y cantidad solo pueden jugar once y el otro día podíamos forzar a alguno y no lo hicimos porque las garantías de los que jugaron eran grandes. Así se vio. Podía salir peor, pero salió muy bien», ha dicho el donostiarra sonriente.

Formar y competir

En Zubieta todo el mundo tiene claro cual es el papel de la cantera y el objetivo principal que hay siempre en Gorabide. Rivas tampoco lo olvida. «Vamos a buscar la guinda, pero el objetivo del Sanse es formar jugadores para el primer equipo, eso lo tenemos claro todos. Ese formar va con el competir, tener experiencias, ir a ganar... No siempre se hace, pero no entra en la cabeza otra cosa que no sea salir a ganar cada día. Formar también es competir y tener experiencias positivas y negativas».

El Sanse estas últimas tres temporadas con Sergio a la cabeza ha disputado 119 partidos y solo ha perdido uno por una renta de tres goles o más, el único escenario que le dejaría fuera de la categoría de plata. «El mejor aval es que veamos el mismo Sanse de toda la temporada, es el que ha llegado hasta aquí. Esperemos que sea un partido bonito y que termine bien. Son experiencias intensas en este ciclo formativo, pero competimos para ganar.

Luis César, técnico del Nástic, verbalizó el pasado fin de semana que quizás el 1-3 de la ida no fue del todo justo. «Si nos dejamos llevamos sobre todo por esos 20 minutos sí que tienen la ocasión de Concha y ese remata de cabeza que saca Arana antes del 1-3. Si te dejas llevar por eso, pues sí... Meter el primero en el minuto 10 quizás cambia algo», ha zanjado Rivas.