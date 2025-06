Iosu Rivas: «Este Sanse tiene un gen competitivo que es la envidia de muchos»

El Sanse está a un paso de colarse en la final del playoff de ascenso a Segunda División. Para eso, tendrá que hacer bueno este ... domingo (17.00 horas) en Zubieta ante el Mérida el resultado de 0-1 obtenido en el partido de ida en el Estadio Romano José Fouto de la localidad emeritense. Iosu Rivas, técnico del filial, se ha mostrado este viernes deseoso de «cerrar la eliminatoria que abrimos en Mérida».

«Jugamos en Zubieta, con nuestra gente y queremos seguir siendo fiables en casa. Hasta ahora no hemos especulado nunca cuando nos hemos puesto por delante. No sabemos hacerlo. Vamos a ir a sacar el partido, no a pensar en el resultado», ha declarado el técnico.

«No sabemos especular; vamos a ir a sacar el partido, no a pensar en el resultado»

Con Osazuwa, pero sin Fraga

Ha destacado que «el equipo está muy contento», después del esfuerzo que hizo en Mérida: «Hacía mucho calor y el rival era muy exigente». Recupera a Sydney Osazuwa y el choque de ida no ha dejado secuelas físicas en la plantilla. Eso sí, no podrá contar con Fraga, uno de los más destacados en Mérida, al estar concentrado ya con la sub-21. «Estamos práctimante todos y con muchas ganas. El resultado es corto y vamos a intentar cerrar lo que abrimos en Mérida».

El preparador txuri-urdin se ha mostrado «muy tranquilo» con el sustituto de Fraga en la portería: Egoitz Arana. «Es un portero de mucha garantía y cualquiera que le haya visto sabe que nos va a dar muchísimo, es muy fiable. Cada vez que ha jugado lo ha hecho muy bien».

«Egoitz Arana es un portero de mucha garantía y cualquiera que le haya visto sabe que nos va a dar muchísimo, es muy fiable»

No ha querido lamentar las oportunidades que desperdició el equipo en la segunda parte que hubieran permitido afrontar la vuelta con una ventaja más amplia. «Pudimos hacer mucho mejor esas transiciones, haber finalizado con ocasiones claras o con algún gol más, pero ellos también tuvieron para meter. El resultado es bueno y lo deja todo bastante abierto para poder estar con esa tensión de competición que va a hacer falta».

No se fía del Mérida, «un equipo histórico que tiene unos automatismos muy trabajados. Combina bien con balón, te hace superioridades por dentro, te ataca enseguida cuando pierdes el balón». Además, intuye que «algo cambiarán» con respecto al fin de semana pasado. El corpulento delantero Eslava fue uno de los más peligrosos en el rival: «Es un delantero fuerte, grande, que cuesta defender, pero los demás también».

No hay posibilidad de penaltis

Al Sanse le basta incluso con una derrota por un gol de diferencia para poder superar la eliminatoria, ya que se clasificó en mejor posición que el Mérida durante la temporada regular. No habrá penaltis en ningún caso, pero sí que existe la opción de la prórroga. «Igual ahí habría que gestionar otra cosa, pero confiamos en hacer un buen inicio de partido, que seamos el equipo que somos, que mejoremos esas pequeñas cosas que tenemos que mejorar del partido de ida. Queremos ser lo que hemos sido en casa durante todo el año y que se quede la eliminatoria aquí».

Rivas ha valorado por último la expresión que se repite desde fuera en torno al Sanse de que «no es un filial al uso». «Con los equipos de Sergio se ha dicho eso, ya desde el C, en estos dos años en el Sanse. Estos equipos tienen un gen competitivo que creo que es la envidia para muchos. Es un equipo incómodo para los rivales». Este domingo no habrá experimentos. «El Sanse va a ser el Sanse, con sus automatismos y sus variantes, lo que ha sido todo el año», ha concluido.