Intercambio de leyenda en Anoeta

Real Sociedad y Manchester United son clubes elegantes, que cuidan lo suyo. Hoy en Anoeta se han juntado la elegancia personificada, con un representante de ... cada equipo, para firmar un intercambio de leyenda. Scholes, con más de 700 partidos con los 'Red Devils', y Xabi Prieto, excapitán y emblema de la Real, se han juntado en el césped y se han regalado un cuadro.

«Nothing is worth more than the respect of your people». Nada tiene más valor que el respeto de tu gente. Scholes y Xabi Prieto saben de sobra de esto porque otra cosa no, pero el reconocimiento de sus hinchadas les sale por las orejas.

En el cuadro se pueden apreciar las ilustraciones de ambos jugadores caminando hacia Anoeta y Old Trafford, las que han sido, y siguen siendo ahora tras el retiro, sus hogares.

Real y United comparten el cuidado de su cantera y la confianza por los jugadores formados en su casa. La Real publicaba en la previa del encuentro el dato de que la Real lleva 68 años consecutivos alineando al menos un canterano en el equipo titular y que el United acumula 88 años con un canterano en la convocatoria.