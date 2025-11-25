El increíble dato del Sanse que le mantiene fuera del descenso en Segunda Es el mejor local de la categoría, con 18 puntos, pero el peor visitante, ya que fuera no ha obtenido ninguna unidad en siete partidos

Hay muchos aficionados al fútbol a los que no les gusta ver a un filial como el Sanse no sólo jugar en Segunda, sino además competir de verdad y ganar partidos. Lo que esá haciendo el filial de la Real Sociedad esta temporada en la llamada Liga Hypermotion tiene un mérito descomunal, le pese a quien le pese. Con su victoria de este lunes ante todo un Valladolid (1-0), la estadística que protagoniza el cuadro de Jon Ansotegi es inverosímil: es el mejor local de los 22 equipos de la categoría, pero también el peor visitante. En cualquier caso, le alcanza para estar fuera de los puestos de descenso, en el puesto 13º, con 18 puntos tras las primeras 15 jornadas. Un temporadón hasta ahora.

18 Puntos en casa del Sanse

El filial txuri-urdin ha sumado los 18 puntos que luce en su casillero en su casa, en el Estadio de Anoeta. El balance es de cinco victorias y tres empates en ocho encuentros en casa, con el mérito añadido de jugar ante una grada vacía, con una media de en torno a 1.500 espectadores en una grada con capacidad para casi 40.000. Zaragoza (1-0), Andorra (3-0), Huesca (2-0), Leganés (2-1) y Valladolid (1-0), han sido las víctimas en el coliseo de Amara de un Sanse que en feudo propio también igualó ante Almería (2-2), Cádiz (3-3) y Córdoba (1-1). Racing, Las Palmas y Almería, ubicados en la parte alta de la tabla, han logrado sumar 16 puntos en casa, dos menos que el cuadro de Ansotegi.

Queda, por lo tanto, reaccionar fuera. La cosecha de cero puntos de 21 posibles es demoledora, aunque el filial se suele mantener en pie en los partidos y opta casi siempre a puntuar hasta el final. La próxima oportunidad es el próximo domingo (18.30 horas) ante el Mirandés en Mendizorrotza. Se trata de una ocasión inmejorable porque el burgalés es el peor local de la categoría, con sólo cuatro puntos de 21 posibles merced a una victoria, un empate y cinco derrotas. El exilio en Gasteiz no le está sentando bien.

0 Puntos fuera del Sanse

Queda claro, en todo caso, que la trayectoria del Sanse es sumamente meritoria, al tratarse de un recién ascendido, un filial y una plantilla jovencísima sin más refuerzos que el central japonés Kazunari Kita. Tras 15 partidos, los 'potrillos' aventajan en la clasificación a equipos con aspiraciones más ambiciosas como el Málaga, el Leganés, el Huesca, el Andorra o el Zaragoza.

Por si esto fuera poco, Ansotegi está rotando a todos los integrantes de su plantilla y no existen 'intocables', salvo, quizá, el central Luken Beitia. Los jugadores más destacados, como el goleador Carrera, Astiazaran, Mikel Rodríguez, Carbonell, Peru o Fraga conocen perfectamente lo que es comenzar un partido desde el banquillo. Además, el entrenador está teniendo que lidiar con las lesiones. En este último tramo no ha podido contar con Orobengoa ni Lebarbier y en el último partido tuvo que prescindir de jugadores vitales como Gorosabel o Mikel Rodríguez, aquejados de problemas de pubis.