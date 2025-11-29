Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rupérez trata de evitar que se escape un balón durante el Real Sociedad-Rennes de pretemporada Sara Santos
Real Sociedad

Iñaki Rupérez pasará por quirófano para tratarse su menisco

El lateral navarro, ausente desde el 9 de agosto, se someterá a una cirugía después de que no haya funcionado el tratamiento conservador

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:40

Iñaki Rupérez no volverá pronto a los terrenos de juego. El lateral navarro tendrá que pasar por quirófano para tratarse la lesión que sufre en su menisco externo de la rodilla izquierda, después de que el tratamiento converservador propuesto por el club no ha dado resultado. La Real ha emitido el pertinente parte médico y el lunes pasará por quirófano en Barcelona. «Iñaki Rupérez se someterá el lunes en Barcelona a una cirugía por parte del Dr. Eduard Alentorn acompañado por los servicios médicos de la Real Sociedad», reza el comunicado.

Así las cosas, el navarro no podrá volver a la dinámica del primer equipo cuando ya se superan los tres meses desde que cayera lesionado. Esas eran las previsiones para volver, unos tres meses de recuperación, pero el tratamiento conservador no ha funcionado y ahora estaría todavía más semanas ausente.

Rupérez cayó lesionado en el último partido de pretemporada ante el Bournemouth, allá por el 9 de agosto. El lateral disputó el partido de por la mañana, que no se pudo ver por televisión, pero en un mal gesto sufrió una torsión en la rodilla que dañó su menisco externo de la rodilla izquierda. A los días apareció en el hipódromo de San Sebastián con una protección en la rodilla siguiendo carreras de caballos junto a otros compañeros del equipo. El pasado 8 de octubre la Real anunció su renovación hasta 2029.

Sergio, por lo tanto, no podrá echar mano de uno de sus jugadores más importantes de la pasada temporada y en el que confía mucho al conocerlo al dedillo. El irundarra tiene a Aramburu, Odriozola e incluso Aritz para ocupar el lateral derecho, pero Rupérez, de unas características totalmente diferentes por ser un defensor muy ofensivo, aportaba un registro diferente. Su momento tendrá que esperar.

