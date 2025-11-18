Iñaki Gabilondo: «La Real Sociedad lo va a pasar regular por la poca influencia de los fichajes» El periodista donostiarra lamenta que el equipo atraviesa una «etapa de transición» tras las salidas de figuras como Silva, Merino, Isak, Zubimendi, Odegaard y Le Normand

Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 83 años) ha expresado su preocupación por la situación actual de la Real Sociedad, asegurando que el equipo está atravesando una «etapa de transición» y que «lo vamos a pasar regular» esta temporada. El prestigioso periodista y seguidor txuri-urdin lamenta en una entrevista que el equipo ya no es lo que era, «éramos una cosa y ahora ya no, no sé qué terminaremos siendo».

El comunicador donostiara atribuye la crisis a las bajas de figuras clave de los últimos años como David Silva, Mikel Merino, Isak, Zubimendi, Odegaard o Le Normand, lo cual ha dejado al equipo a su juicio «descuajeringado». Sin embargo, Gabilondo subraya que lo imprevisible no fueron las ausencias (pues saben que los «depredadores están al acecho»), sino el fracaso de la política de incorporaciones, ya que, a excepción de Yangel Herrera (cuyo resultado está por verse), los demás fichajes «no han aportado nada, no esperábamos que saliera tan mal la política de incorporaciones».

A pesar de esta realidad, Iñaki Gabilondo señala que existe una «cierta aceptación de la realidad» y un conformismo entre la afición. La Real se ha apuntalado históricamente en la cantera, lo que requiere un público paciente que tolere los errores de los jugadores jóvenes. No obstante, esta paciencia está disminuyendo, acercándose a la actitud del Real Madrid. «El aficionado de la Real Sociedad vive sabiendo eso, aunque eso también ha cambiado», explica.

Las aspiraciones de la Real Sociedad

Gabilondo se pregunta sobre las aspiraciones del club: «¿A qué quieres que aspiremos? ¿A ganar la Liga? En cuanto la ganáramos, al año siguiente tenemos a cinco menos». Además, lamenta que el romanticismo, que solo mantiene el aficionado, se haya perdido porque «el dinero se ha adueñado de todo este tinglado».

El periodista se muestra orgulloso del equipo femenino de la Real Sociedad, destacando que van terceras en la Liga, y calificó el progreso de la mujer en el deporte como el movimiento más destacado de las transformaciones que ha presenciado. Preguntado al respecto en esta entrevista al diario ABC, Gabilondo descarta la posibilidad de convertirse en directivo del club, «cuando me llaman voy encantado a todo, les quiero mucho pero no, sé para lo que valgo y para lo que no».

Familia vinculada al deporte

Para Iñaki Gabilondo, el deporte en su infancia era fundamentalmente físico y no ocupaba el espacio que tiene hoy en día. De niño, jugaba al fútbol «como bestia», montaba en bicicleta y nadaba en verano. En su casa se consideran «muy polideportivos», siguiendo con devoción múltiples disciplinas, incluyendo la pelota, el remo, el balonmano y el baloncesto, además de la Real Sociedad.

Al ser consultado sobre sus afinidades fuera de la Real, Gabilondo mencionó que se siente más cercano a Osasuna y después al Betis. También destaca el cambio social que ha representado el deporte femenino; considera que el progreso de la mujer en la sociedad, incluido el deporte, ha sido la transformación más significativa que ha vivido. Califica la teoría de que el fútbol femenino no es real fútbol como «una tontería,» aunque personalmente tiene la impresión de que las porterías son muy grandes.

Confesto antimadridista

Iñaki Gabilondo es un confeso antimadridista, expresando que en su familia le tenían «una manía enorme al Madrid» y que «no le podía ni ver». Sin embargo, su relación con el club es compleja y paradójica. A pesar de ser antimadridistas, admiraba e idolatraba a Di Stéfano. El periodista recuerda que pese a que Di Stéfano como judador era «profundamente odiado» por los seguidores de la Real Sociedad, posee el 'Tambor de Oro' de San Sebastián.

Sobre la situación deportiva actual del club, Gabilondo es muy crítico, sentenciando que «el Real Madrid lleva mucho tiempo jugando muy mal». Le sorprenden las victorias que consiguen a pesar de su mal juego, considerando excesiva la «glorificación» de las remontadas. Argumenta que para que haya una remontada, «tiene que haber un fracaso previo,» cuestionando el orgullo que se siente por ellas.

Iñaki Gabilondo siente un gran aprecio por Xabi Alonso, al que «quiere mucho» y le gustaría que triunfara. No obstante, el periodista reconoce que el exrealista está atravesando un «momento de apuro». Gabilondo atribuye esta inestabilidad a la propia naturaleza del Real Madrid, donde «todo es excesivo» y «nada se juega en los tiempos de la vida normal». Señala que la situación de Alonso es inestable y podría pasar de estar en apuros a estar en la cima en tan solo dos semanas.