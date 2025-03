Seguimos a vueltas con el gol. ¿Es más fácil marcar un gol con la selección de Islandia o de Japón que con la Real Sociedad? ... A estas alturas de la temporada cualquier pregunta acerca de la falta de gol en el equipo es pertinente, aunque también pueda pecar de reiterativa. Oyarzabal lo sintió así y su respuesta fue lo más empírica posible. «Si fuera una ecuación de 'mates', todos sabrían la solución».

Tiene razón. Tiene poco explicación científica la relación de un equipo con el gol. Pero una cosa es que la receta sea sencilla y otra que guarde más misterio que la fórmula de la Coca-Cola. Siempre tiene que haber un término medio. Nada hay más objetivo que la medición del gol. Se puede jugar mejor o peor. La valoración es subjetiva. Pero el gol es ciencia. Matemáticas. Y la Real suspende esa asignatura, lo que pasa es que el resto de materias le permiten subir la nota media final.

Los números no dejan en buen lugar a la Real. Tampoco la cantidad de dinero que se ha dejado en contratar jugadores con la misión de anotarlos. Cincuenta millones de euros entre tres delanteros: Óskarsson, Sadiq y Carlos Fernández. Diez más, sesenta, si se quiere añadir la incorporación de Isak, que nadie discute.

«Cuando gastas mucho, enseguida te sientes fracasado», reconoció Aperribay antes incluso de las llegadas de Sadiq y Óskarsson. Una afirmación tan cierta como cruda. Si tu delantero no marca goles tienes un problema, si el delantero de los veinte millones no los marca, el problema es mayor.

¿Quién debe ser el nueve de la Real? Oyarzabal hace oídos sordos en torno a esa parte de la opinión pública que quiere dejar de verlo como el delantero del equipo. Ojalá el problema se resolviera con un cambio de posición del capitán, pero me temo que el asunto es de mayor calado. No tanto de quién, sino del cómo.

Cómo llega la Real al gol. Una pregunta que seguro que se hace el cuerpo técnico y le genera horas de insomnio al propio Imanol. Quizás el proyecto de la próxima temporada gire en torno a esta cuestión. Cómo ataca la Real.

Durante años el equipo de Imanol lideró el ranking de los equipos con más recuperaciones en campo rival. Cerca del área contraria. Los rivales han tomado buena nota de ello y cada vez son más los equipos que arriesgan lo mínimo en las inmediaciones de su área cuando ven venir a los jugadores vestidos de blanquiazul. Jugar con extremos a pierna cambiada tampoco fomenta los buenos centros laterales.

El juego de la Real está en constante evolución de la mano de Imanol. No se puede catalogar de inmovilista su propuesta. En el fútbol, uno más uno no siempre suman dos. No hay ecuaciones que valgan en lo referente al gol.