Dice Imanol que guardará «en el corazón» el partido del martes en el Bernabéu. Está convencido de que se recordará durante mucho tiempo. No hace ... falta conseguir algo, un título, una clasificación, para que un partido obtenga consideración histórica. ¿Nos acordaremos de este 4-4 dentro de veinte años? ¿De cincuenta? Probablemente sí, pero lo que importa ahora es mantener la memoria de este partido fresca para afrontar lo que viene.

Hay que aprovechar el tirón del globo que se hinchó en Chamartín cuando la mayoría no daba un duro por la Real. El toma y daca de goles contra el Madrid seguro que despertó partes aletargadas del sistema emocional del seguidor blanquiazul. La afición se volvió a emocionar, cómo para no, con el intercambio de golpes en todo un escenario como el Bernabéu. Todos los ateos creyeron. Todos se vieron por un momento en La Cartuja. Tan cerca.

El realzale se sintió orgulloso, representado en los jugadores que lo dejaron todo sobre el césped. Admirado. Ese sentimiento no debe perderse en esa noche. Debe pervivir por lo menos unas semanas más. La temporada no ha acabado y aún hay objetivos que cumplir. No tan atractivos como la deseada final copera con público en las gradas, pero volver a Europa no debe significar ni mucho menos un premio de consolación en este club.

El domingo toca visitar al Las Palmas y el equipo va a tener que encargarse de mantener viva esa llama muy lejos de casa. Sin embargo, el próximo partido en el Reale Arena, el del sábado 12, interpela directamente a la afición. No le puede dejar solo al equipo. A pesar de que el horario sea a las 14.00 horas, tiene que ser un deber acompañar y apoyar a los jugadores en el choque ante el Mallorca, un rival directo además. Los de Imanol merecen sentir el respaldo de más de 28.000 aficionados después de la excepcional muestra de pundonor del martes.

Que no se desinfle el globo. Es responsabilidad de la Real y de su afición. No todas las noches desprenden tanto entusiasmo como la del otro día. No todos los rivales despiertan el mismo interés. Pero tanto el jugador como el seguidor se equivocarían discriminando en función del rival y el escenario. Esto es la Real.

Reacción

Cada vez que el equipo ha caído eliminado las últimas temporadas en Europa o en la Copa parecía que no podía haber vida más allá. Que ya se habían agotado todos los alicientes. Pero el equipo siempre ha reaccionado y se ha levantado. Pasó el año pasado tras las eliminaciones ante el PSG en Champions y sobre todo con el fatal desenlace en las semifinales de Copa contra el Mallorca. También dos años atrás cuando la Roma dejó al equipo fuera de la Europa League en otra eliminatoria continental de pura impotencia. Se puede ir más atrás si se quiere recordando la eliminación a manos del RB Leipzig y del Betis en Europa y Copa. La Real siempre reaccionó.

Vuelve a encontrarse en ese escenario. Volver a Europa siempre es un estímulo. Incluso Oyarzabal destacó la semana pasada que la Conference no supondría un premio menor recordando la celebración de Mourinho cuando la ganó con la Roma. Queda Liga y vida por delante para mantener el globo hinchado.