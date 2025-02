Imanol: «Los jugadores no se van a despistar, saben lo importante que es el partido contra el Leganés»

Imanol Alguacil ha comparecido este sábado al mediodía en la previa de un nuevo partido de la Real Sociedad. Esta vez, ante el Leganés ... mañana domingo a las 21.00 horas en el Reale Arena. Seguramente para el aficionado sea el menos atractivo de los que vienen por delante, con visitas del Real Madrid y Manchester United y viaje a Montjuic para jugar ante el FC Barcelona, pero el entrenador txuri-urdin ha dejado claro que ese no va a ser un factor que altere el rendimiento de su equipo.

«Los jugadores no se van a despistar porque saben lo importante que es el partido de mañana y vamos a afrontarlo de la misma manera que si es de Copa o de Europa», ha explicado. «Otra cosa es que seamos capaces de ser mejores, pero si no lo conseguimos no será porque salgamos despistados o estemos pensando en esos partidos».

¿Y la afición? ¿Puede 'reservarse' viendo el horario (otro domingo a las 21.00) y la entidad del rival para verlo desde el televisor y guardarse para el miércoles de Copa ante el Real Madrid? «Nos estamos jugando las tres competiciones y lo único que puedo hacer es agradecer a todos los que están viniendo porque sé que están siendo muchos partidos y después de la temporada pasada que tuvimos jugando Champions haya partidos que no apetecen tanto, pero este equipo necesita de su afición animando».

Aguerd, listo para jugar

Sobre los aspectos deportivos, Aguerd no ha entrenado en la última sesión previa a recibir al Leganés pero el marroquí ha entrado en la convocatoria. «Hemos optado que se quede dentro para prevenir porque está acumulando muchos minutos». Tampoco ha entrenado Becker por molestias en el isquio, pero el lunes estará listo ya que en Liga está sancionado tanto para esta jornada como para la próxima.

Sucic, con un esguince de rodilla «de grado II», se perderá las próximas semanas. «No debe ser para mucho tiempo, pero depende de cada jugador. Sus sensaciones no son malas y veremos cuando inicie el trabajo de campo y empiece a golpear».

Los que sí han entrado en la convocatoria son Luken Beitia y Marchal. El primero, central, ya debutó en Copa contra el Jové en primera ronda y sobre el elgoibartarra ha destacado Imanol que «demostró que es un chico pausado, que entiende bien el fútbol y la posición y que no le puede la responsabilidad», mientras que Marchal, navarro del 2007, «es un chico atrevido, trabajador, con mucho futuro pero joven. Viendo cómo está el equipo entran en la convocatoria porque pienso que pueden aportar en algún momento, están haciendo una gran temporada en el filial».

Después de meter cinco goles al Midtjylland, Imanol también ha transmitido que «el objetivo no es marcar muchos goles, sino jugar mejor que el rival y ganar. Mañana para ganar al Leganés mejor si es con muchos goles, pero si es suficiente con 1-0 lo haremos así. Lo importante es que estamos fuertes en casa y queremos darle continuidad a esa dinámica».

Del rival ha recordado que «está abajo pero ganó al Barcelona en su campo y sacó un punto de San Mamés. Le está costando salir de los puestos de abajo, pero está compitiendo muy bien». Y ha descrito que «a veces juegan con línea de cinco defensas atrás y otras mete a un mediocentro detrás». Ha destacado que «hace mucho daño en las jugadas de balón parado, a las transiciones te mata y no será fácil porque reciben pocas ocasiones de gol».