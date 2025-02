Imanol: «¿Reservar jugadores para la Copa? Yo solo quiero ganar al Leganés»

13:40

Afición

«Yo no entiendo de reservar. Si reservo igual se me caen dos en el entrenamiento, no podemos estar pensando en reservar cuando nos estamos jugando las tres competiciones y queremos estar arriba. Y solo puedo agradecer a los que vienen siempre a Anoeta, que sigan estando con el equipo. Necesitamos a nuestra afición, animando. Todos juntos somos más fuertes».