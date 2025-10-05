El bombero torero en Anoeta

1. Una charlotada. Dos momentos surrealistas definen lo de ayer. Uno: la actuación de la Cruz Roja en la lesión de Ciss, digna de ... una película de Ozores, generó las únicas sonrisas de la tarde, y dos, Sadiq regalando su camiseta de juego a un niño cuando aún se estaba jugando el partido y calentaba. Bueno... fueron tres. El partido de la Real Sociedad fue dantesco.

2. «Las sensaciones del equipo son muy buenas». Me he pasado la semana leyendo este tipo de declaraciones. Esa es de Aperribay. «Siento que el equipo ha dado un paso grande esta semana», esta de Sergio. ¿No será mejor que estén callados y no nos hagan sentir como tontos hasta que la situación se normalice? ¡Hemos jugado dos ratitos bien en 8 partidos!

3. No vamos a tener un parón tranquilo. El compañero Barreto pedía en su previa 15 días de tranquilidad. Va a ser que no. Seguimos en descenso, lo que solo acrecienta la urgencia de ganar el próximo partido para que la situación no empeore más. A pesar de lo visto, sigo creyendo que el equipo va a salir de esta. De veras lo creo.

4. Sergio. El fútbol lo marcan los resultados y su futuro está directamente vinculado a que gane un par de partidos ya. De otra manera sabemos qué va a pasar. No ha demostrado aún ninguna diferencia con el equipo que vimos el año pasado. Ni cambios de sistema, ni acierto en los cambios. Por no hablar de la estrategia.

5. Sopor. Del partido de ayer poco más que decir. Esperaba a una Real Sociedad que mordiera desde el inicio a un equipo que jugó el jueves. Esperaba a un equipo que parara las contras rivales. Nada de nada. Solo salvo a Sergio Gómez, Oyarzabal y el segundo tiempo de Gorrotxategi.