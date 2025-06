«Igor Julio es un animal, gana duelos y tiene buen pie»

La Real Sociedad, que apunta a tener un verano largo puesto que pretende varios fichajes y tiene que dar salida a otros tantos futbolistas, continúa ... en la búsqueda de un central zurdo con el que reforzar la defensa de Sergio. Uno de los que más gusta es el brasileño Igor Julio, que saldrá este verano del Brighton con total seguridad puesto que las 'Gaviotas' ya tienen cerrado las incorporaciones de Olivier Boscagli (libre tras salir del PSV) y Diego Coppola (procedente del Hellas Verona). El club txuri-urdin continúa en conversaciones con el Brighton, aunque de momento no ha realizado una propuesta económica al conjunto inglés. En todo caso, sí que tendría acordado lo que cobraría Igor Julio en caso de que recale en Donostia.

El brasileño encaja a la perfección el tipo de central que busca la dirección deportiva: un zaguero con altura, ganador de duelos, con buena salida de balón y que aporte rendimiento inmediato puesto que tiene 27 años. Para conocer en profundidad a Igor Julio, pocos mejor que Iñigo Calderón, gasteiztarra que ha sido hasta diciembre entrenador principal del Brighton sub-18 y que ha visto a diario los entrenamientos del primer equipo inglés.

Lo primero que desliza el entrenador, ahora libre aunque pronto comenzará otra aventura, es que «Igor Julio es un animal, un central que me gusta mucho», resume desde Brighton, donde reside con su mujer y sus hijos. «He sido durante 18 meses entrenador del Brighton sub-18 y conozco a los jugadores porque estamos muy cerca del primer equipo. He visto a diario a Igor, sobre todo durante la etapa de Roberto de Zerbi. Compartíamos ciudad deportiva y muchas veces nos quedábamos a ver las sesiones», arranca Calderón, que abandonó el Brighton en el mes de diciembre para convertirse en primer entrenador del Bristol en League One.

El gasteiztarra separa la estancia de Igor Julio en dos temporadas puesto que entiende que «no es lo mismo trabajar con De Zerbi que con Fabian Hürzeler. Lo primero que se me viene a la cabeza es que Igor es un animal, un central que me gusta mucho por muchos motivos. Es ganador de duelos y tiene buen pie para la salida de balón, tanto con el pase como en conducción. Con Roberto de Zerbi no juega cualquiera porque tiene una metodología de trabajo muy peculiar en la que hace falta obtener muchos automatismos de juego», detalla.

Lo cierto es que cuando el brasileño aterrizó en el Brighton procedente de la Fiorentina a cambio de 16,4 millones de euros fue suplente en los primeros siete encuentros de Premier League, aunque luego disputó 24 encuentros en competición doméstica y fue importante tanto en la FA Cup como en la Qarabao.

«Me sorprendió la naturalidad con la que se tomó que empezara siendo suplente. Entendió que necesitaba un tiempo para adaptarse a De Zerbi y continuó entrenando como el que más». Sobre el Igor Julio persona Calderón amplía que «es muy buen chaval y un gran profesional. No es fácil empezar sin jugar y no rechistó ni un solo día, más bien todo lo contrario. Sorprende porque los brasileños suelen ser algo problemáticos dependiendo de dónde vengan e Igor no es para nada así», detalla el que fuera técnico del Brighton.

«Yo creo que encajaría»

Iñigo Calderón también entiende que en caso de que la Real se lance a por el central «encajaría en el estilo de juego txuri-urdin. A Igor le viene mucho mejor el fútbol control que tenía De Zerbi y no el rock and roll que propone ahora en el Brighton el alemán Hürzeler. El juego de la Real se puede parecer mucho más al del técnico italiano y ahí es donde destaca Igor puesto que tiene un gran pie. No le quema el balón y tiene facilidad para encontrar pases y romper líneas de presión».

Así las cosas, Calderón apostilla que «el juego que se practica en la Liga le puede venir muy bien. La Premier es la Premier puesto que sigue creciendo y es donde hay más dinero pero la Liga siempre será una competición súper atractiva para los jugadores. A los brasileños les encanta jugar ahí y una vez vivida la experiencia de la Premier League...».

Eso sí, a Calderón sí que le ha sorprendido el movimiento de la Real fijándose en un futbolista del Brighton porque «normalmente es al revés, son los equipos ingleses los que van a otras ligas a por los mejores jugadores y los que más calidad tienen».

Tal y como viene informando este periódico, Igor Julio es un perfil que gusta en la dirección deportiva txuri-urdin puesto que encaja a la perfección en la posición de central zurdo que desea reforzar el club. Del mismo modo, Igor Julio también puede jugar como lateral izquierdo. Ante el Tottenham, en el último partido de la Premier, ocupó esa demarcación. «En un momento dado sí que puede jugar de lateral porque lo ha hecho en Inglaterra, pero su posición es la de central. Se encuentra cómodo con balón y defendiendo, pero no sería el típico lateral con recorrido que dobla a su extremo», añade Calderón.