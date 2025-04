El hombre tranquilo se muestra impasible ante la lluvia y la emoción

Imanol Troyano San Sebastián Domingo, 27 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

No era una tarde cualquiera en Zubieta. Jugaba el Sanse y, pese a lo desapacible del día, el campo José Luis Orbegozo congregó a una buena cantidad de realzales deseosos de ver a las jóvenes promesas del club, pero sobre todo al técnico que dirigirá al primer equipo la próxima temporada: Sergio Francisco.

Había expectación. Una hora antes del inicio del partido ya esperaban impacientes varios aficionados en la entrada de las instalaciones realistas, pero finalmente no hubo lleno en la grada del campo principal. Hacía una tarde más de cine que de fútbol. El hombre más buscado, Sergio Francisco, no apareció en el terreno de juego hasta pocos minutos antes del inicio del encuentro. No saltó al campo durante el calentamiento de sus jugadores. Antes de acceder al césped se abrazó con sus pupilos y los miembros del cuerpo técnico. No volverá a recorrer esos metros que separan el gimnasio y el campo de fútbol. Ese césped lo pisará a partir del próximo verano para entrenar a los jugadores de la primera plantilla.

Roberto Olabe y su sucesor, Erik Bretos, no se perdieron su última función con el Sanse. Ambos le desearon suerte antes de coger sitio en el banquillo. Imanol Agirretxe también conversó con él antes del inicio del partido. Era una tarde especial. Con mucho sentimiento. Pero su rostro no mostró nerviosismo antes de empezar. Enseguida sonrió para los medios gráficos, consciente de que también iba a ser irremediablemente el centro de atención. Fue su primera toma de contacto con el foco mediático.

Los grandes protagonistas del fútbol son los jugadores. La posición del balón centra todas las miradas, pero ayer el banquillo del filial txuri-urdin fue uno de los puntos de mayor interés. Sergio Francisco dirigía por última vez al Sanse. Ya no volverá a trabajar con los potrillos en el segundo equipo. A partir de ahora se dedicará en exclusiva a planificar, junto a los responsables de la dirección de fútbol, esto es, Erik Bretos y Roberto Olabe, la próxima temporada del primer equipo. Casi nada. El escenario cambia de manera radical. Se acabó jugar los partidos como local en Zubieta. Su nuevo hogar será Anoeta y trabajará bajo la mirada de 40.000 aficionados.

Sergio Francisco deja el Sanse cuando restan cuatro jornadas para finalizar la temporada en Primera RFEF, siempre y cuando el conjunto blanquiazul no termine el campeonato entre los cinco primeros clasificados, lo que le permitiría jugar el playoff de ascenso a Segunda División. Deja al equipo bien situado para ello, en la tercera posición.

Partido 112 con el filial

Ayer dirigió su encuentro número 112 con el Sanse. Concluye su ciclo de tres temporadas con un balance de 41 victorias, 43 empates y 28 derrotas. Cogió al equipo en el verano de 2022, después de la marcha de Xabi Alonso, recién descendido de la categoría de plata tras dos cursos históricos con el tolosarra. Enseguida sacó rendimiento a un bloque en el que todavía formaban los Magunazelaia, Arambarri, Lobete, Jonathan Gómez, Dadie, Gorrotxategi, Gabilondo, Kortajarena o Pablo Marín.

En aquella primera temporada el Sanse terminó la liga en quinta posición, jugó el playoff de ascenso a Segunda, pero cayó a las primeras de cambio contra el Alcorcón. En la segunda campaña cerró la primera mitad de la temporada en puestos de ascenso, pero en el segundo tramo del campeonato el equipo bajó sus prestaciones, en gran medida también por la cantidad de jugadores que fueron reclamados por Imanol para completar entrenamientos y convocatorias, y finalizó el curso en la novena posición.

Iosu Rivas, también con pasado como futbolista en Zubieta –jugó en el Sanse entre 2003 y 2006–, su asistente durante su aventura como técnico del filial, coge las riendas del equipo hasta final de temporada. Una vez sabido el nombramiento de Sergio Francisco como entrenador del primer equipo, falta por conocer la composición del cuerpo técnico. Habrá piezas que continúen en el staff, pero habrá otras que no lo harán.

Ayer pudo alinear ante Unionistas a una buena cantidad de jugadores que ya están llamando a la puerta del primer equipo y que a buen seguro alistará este verano para llevar a cabo la pretemporada. Mariezkurrena, Beitia, Rupérez, Marchal, Fraga... Goti, una de las joyas de la corona del Sanse, cumplió ayer su segundo partido de sanción y no pudo vestirse de corto. Seguro que el de Gorliz es importante en los planes de Sergio Francisco. Lo ha sido en el Sanse desde que se puso en las manos del irundarra. Tampoco estuvo disponible el lesionado Dani Díaz.

Tocaba mojarse en su última comparecencia con el Sanse. Vestido de riguroso negro, tanto el chándal como la cazadora, y zapatillas blancas, siguió el partido desde la zona técnica con su tranquilidad habitual. Brazos cruzados, muy atento a la evolución del juego, con una concentración máxima, no perdió los nervios en ningún momento del duelo. Todo lo contrario.

Tan solo tomó asiento en las jugadas a balón parado para dejar dar las instrucciones a Iosu Rivas. Acabó empapado ante el fuerte aguacero que cayó principalmente en la segunda mitad. Mojado, pero impasible. No le importó que cayera un fuerte chaparrón en la segunda mitad. No necesitó la capucha. Se empapó como el resto de sus jugadores.

Sin pegar gritos

La Real confía en un hombre tranquilo. El contraste con su colega del banquillo rival era muy evidente. Sergio Francisco no muestra inquietud, no gesticula, ni salta, ni pega patadas al aire cuando ve algo que no le gusta, a diferencia del técnico del Unionistas ayer. A José Luis Acciari se le hizo pequeña el área técnica, mientras que al irundarra le sobró espacio. Dos formas de vivir el fútbol.

El entrenador txuri-urdin es un líder que no necesita dar demasiados gritos para hacer llegar sus mensajes a sus pupilos. La confianza que ha construido con sus jugadores en el filial ha sido total. Precisamente su relación con los potrillos era una de las cuestiones que le apenaba perder al conocer la propuesta del club para llevar las riendas del primer equipo. El entendimiento entre la plantilla y el técnico ha sido máximo durante estas tres temporadas. No hay otra vía para poder triunfar. Tratará de trasladar esa conexión con los Oyarzabal, Zubimendi, Remiro, Zubeldia, Kubo y demás componentes del vestuario realista.

Lo primero que hizo Sergio Francisco al pitar ayer el árbitro el final del partido fue saludar al preparador rival. No hubo exceso de euforia en su celebración. Fue discreto. Después dio la mano al asistente y acto seguido cogió el camino de los vestuarios. Sin darse importancia. No quiso ni mirar a la grada para recibir el aplauso fácil. Peru Rodríguez, el capitán del Sanse, se interpuso en su trayectoria.

Sus jugadores le regalaron una victoria en el último suspiro y luego le mantearon como reconocimiento a una trayectoria impecable. Fue la manera que tuvieron de agradecerle en público todo el trabajo realizado. Sergio Francisco ya es historia en el Sanse. Desde ya piensa exclusivamente como entrenador del primer equipo de la Real Sociedad. Tiene trabajo por delante, pero no coge cualquier equipo. Su labor durante la última década en Zubieta le avala. Conoce la casa, siente a la Real. Sergio Francisco, un líder tranquilo que se muestra impasible ante la lluvia y la emoción.