Alineación del Sanse ante el Sabadell con Gastesi, Zugasti, Martiarena, Maiztegi, Alfonso, Arzak, Andonegi, Mendiluce, Olano, Urreisti y Lacalle, además de Arriaga, portero suplente. Kutxateka

Cuando la Real descendió al mejor Sanse de la historia

Debutantes. ·

En la temporada 1961/62 el filial txuri-urdin quedó quinto en Segunda División y coqueteó con los puestos de ascenso, pero terminó perdiendo la categoría al bajar el primer equipo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

La Real descendió al mejor Sanse de la historia después de que este coqueteara durante casi 30 jornadas con los puestos de ascenso a Primera ... División. El penúltimo puesto del primer equipo llevó al filial directo a Tercera a pesar del recurso que presentó el club txuri-urdin contra la decisión de la Federación Española de imponer dicho descenso. Alegaba que el San Sebastián no era oficialmente filial de la Real Sociedad. Ese recurso, obviamente, no prosperó y en los días posteriores a la constatación del descenso surgieron dentro de la propia entidad voces que abogaron por eliminar al Sanse para centrar todos los esfuerzos en el primer equipo. Afortunadamente, aquello se quedó en un rumor.

