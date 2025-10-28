La Copa que nadie recuerda de 1905

Imanol Troyano San Sebastián Martes, 28 de octubre 2025, 06:55 Comenta Compartir

La Copa ganada por la Real Sociedad en 1909 con el nombre del Club Ciclista está considerada como el primer gran título en la historia del fútbol guipuzcoano. No habrá nada que lo modifique. En ese instante se abrió el palmarés del conjunto txuri-urdin hasta nuestros días. Eso no quita, sin embargo, para que no hubiera competición anteriormente e incluso un equipo donostiarra se hiciera con un trofeo del que pocos -o casi nadie- saben de su existencia.

En 1905 el San Sebastián Recreation Club, equipo antecesor de la Real, se hizo con la Copa del Príncipe de Asturias. Un galardón que tal y como surgió, desapareció del fútbol de clubes, pero que sirvió para decorar las vitrinas del extinto conjunto donostiarra. No era un premio mayor, de hecho era más bien de consolación. Esta es la historia de la desconocida copa donada por el Príncipe viudo de Asturias.

120 años atrás el Campeonato de España era el equivalente a lo que hoy en día se conoce como Copa del Rey. Este torneo no había hecho nada más que iniciar su andadura en aquellos tiempos. Era su tercera edición. No presumía del prestigio actual, por eso los organizadores se afanaban por impulsar la partición de los equipos a través de suculentos premios.

En aquella edición, se anunció la existencia de dos trofeos. El importante, la copa de plata para el ganador, a lo que se añadían once medallas de oro para los futbolistas campeones. El secundario, la copa del Príncipe, a lo que había que sumar otras once medallas para los protagonistas sobre el verde, pero esta vez de plata. Los obsequios eran una donación de Carlos Padrós, presidente del Madrid Foot-Ball Club, que años después obtendría el título de Real.

Conocidos ya los premios, solo quedan por descubrir los participantes. Fueron tres los equipos que disputaron el triangular final. El Madrid Foot-Ball Club, el Athletic Club de Bilbao y el San Sebastián Recreation Club. Los tres equipos ganaron sus respectivos campeonatos regionales para alcanzar dicha fase. También estaba prevista la presencia de un conjunto catalán, pero esta comunidad se quedó sin representación ya que no dio tiempo para que finalizara el torneo catalán.

Autoridad madrileña

Madrileños y donostiarras disputaron el primero de los tres partidos iban a dilucidar el ganador de la Copa. Se enfrentaron el 16 de abril de 1905 en el campo del Retiro de la capital madrileña. Los locales vencieron 3-0. El partido llegó al descanso con el 2-0 en el marcador. Los guipuzcoanos, vestidos con la camiseta de colores verde y amarillo, no tuvieron oportunidad alguna.

El segundo encuentro enfrentó al Madrid con el Athletic. Si los madrileños conseguían el triunfo se harían con la Copa. No fallaron. Vencieron 1-0 a los vizcaínos, proclamándose campeones de la competición. Solo faltaba por conocer qué equipo se llevaría la Copa del Príncipe del subcampeón.

El 19 de abril de 1905 estaba programado el partido entre el Athletic Club y el San Sebastián Recreation para resolver el ganador del segundo premio, la Copa del infante don Carlos de Borbón, pero este partido nunca se llegó a jugar. El balón nunca llegó a rodar por la incomparecencia del equipo bilbaíno, por lo que se declaró vencedor al conjunto donostiarra.

Hay dos versiones que explican lo ocurrido. La primera es la que dio a conocer el periódico El Pueblo Vasco el 20 de abril, que alegaba un conflicto entre el Athletic y el Madrid, aunque añadía una información confusa. «Noticias de la corte decían que había habido escisiones entre el Athletic Club de Bilbao y el Madrid foot-ball con motivo del campeonato. Personas bien informadas añadían que a consecuencia de estos incidentes el Athletic había salido para Bilbao abandonando la lucha de la Copa del Príncipe», se informó.

Ampliar Fragmento de la noticia publicada en el periódico El Pueblo Vasco.

Unas líneas más abajo, sin embargo, se relataba que «sabemos que por fin se ha celebrado la prueba de la Copa del Príncipe y que esta se la ha llevado nuestro brillante equipo. ¿Entre quiénes se ha librado la batalla? Aún no lo sabemos. Lo cierto es que nuestros paisanos han resultado triunfantes y que los felicitamos cordialmente por la victoria».

¿Problemas con el césped?

Es decir, hubo partido, aunque no quedó muy claro entre qué equipos, en el que el San Sebastián Recreation Club resultó ganador.

La segunda versión que trasladó el diario La Voz de Guipúzcoa ese mismo día arroja algo más de luz al respecto. Habla de que ambos equipos se presentaron al terreno de juego del Retiro, donde debía disputarse el choque, pero que hubo algo que no convenció al equipo vizcaíno.

«Cuando se presentaron los dos equipos en el terreno, la concurrencia para presenciar el encuentro era muy numerosa. El suelo estaba algo húmedo por efecto de la lluvia caída durante la mañana y, escudándose en ello, los bilbaínos se negaron a jugar la prueba», se podía leer. Pero la escuadra donostiarra estaba dispuesta a saltar al campo.

«Como los donostiarras declararon que ellos estaban dispuestos a jugar por creer que el suelo se encontraba en buenas condiciones, se nombró un jurado compuesto por personas imparciales» con el fin de determinar la posibilidad de disputar el encuentro. «El jurado, después de un corto debate, informó en el sentido de que el suelo se encontraba en buenas condiciones». «Entonces el equipo de San Sebastián retó al de Bilbao a sostener la prueba. Los bilbaínos se negaron terminantemente y en virtud de ello quedaron los donostiarras poseedores del segundo premio del campeonato», reza la noticia.

El San Sebastián Recreation Club se llevó así la Copa regalada por el infante don Carlos, abuelo materno del rey emérito Juan Carlos I y bisabuelo del actual rey Felipe VI.