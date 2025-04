El hermano de Arsen Zakharyan, convocado para la selección de Euskadi sub-12

Miguel González San Sebastián Miércoles, 9 de abril 2025, 11:28 Comenta Compartir

El realista Arsen Zakharyan no es el único que lleva ese apellido en el fútbol guipuzcoano. Su hermano pequeño Arthur, diez años menor, juega en el Vasconia donostiarra y acaba de ser convocado por la selección de Euskadi sub-12 para disputar este fin de semana el Campeonato de España en Madrid. Son seleccionables todos aquellos futbolistas con licencia de las federaciones guipuzcoana, vizcaína y alavesa, por lo que cumple con los requisitos para defender a la tricolor vasca en este torneo al tener la suya expedida con el Vasconia.

La Real Sociedad fichó en verano de 2023 a Arsen Zakharyan y con él llegó su familia y su hermano menor, del que el blanquiazul admitió en una entrevista concedida a este periódico hace un año que posee «buenas maneras». También tiene un hermano mayor, David, que jugó al fútbol hasta que sufrió una grave lesión que le obligó a dejarlo. El realista dio sus primeras patadas al balón con él en un pequeño jardín que había en su casa de Samara y en el que utilizaban dos árboles como portería.

Arthur, nacido en 2013, es diez años menor, por lo que no pudo jugar tanto con sus hermanos mayores, pero vive el fútbol con la misma pasión que ellos. Juega en la filas del Vasconia alevín, que comanda con pleno de victorias el grupo 3 de la categoría y disputará el título guipuzcoano en la final four ante el Sanse, Antiguoko y Elgoibar, aunque también ha subido a entrenar en ocasiones con el infantil. Es un niño que está muy formado físicamente, tiene mucho ritmo y no desentona con los mayores.

Arthur Zakharyan, en el radar de la Real Sociedad

A los técnicos de la Federación Vasca les ha llamado la atención por la facilidad con la que desborda y la potencia de su disparo. Es diestro pero juega de atacante por la izquierda a pierna cambiada en fútbol-8, donde el sistema que más se suele emplear es el 1-3-3-1. Entre los 14 convocados por Euskadi solo hay tres jugadores de Gipuzkoa: Mikel Cousillas (Martutene), Julen Sarasola (Antiguoko) y el propio Arthur. El Alavés aporta tres, el Athletic dos y la Real ninguno, cuando desde esta temporada cuenta con futbolistas de esa edad en el Infantil Gazte. Seis llegaron a participar en los entrenamientos previos a este campeonato pero no pasaron el corte.

Arthur Zakharyan lleva tecnificando en Zubieta desde hace unos meses y tiene muchas posibilidades de ingresar en la Real Sociedad la próxima temporada. De confirmarse, sería el segundo hermano de un integrante de la primera plantilla en hacerlo, ya que Eiji (2007), seis años menor que Take, juega en el juvenil.

En lo que respecta al campeonato de España de este fin de semana, Euskadi ha quedado integrado en el grupo C junto a Castilla La Mancha, La Rioja, Madrid y Asturias. El viernes juega ante Madrid (10.35), Castilla-La Mancha (12.50) y La Rioja (19.05) y el sábado contra Asturias (12.50). Se clasifican los dos primeros del grupo para disputar la fase final a partir de las eliminatorias de cuartos desde el sábado por la tarde. El campeonato se puede seguir en directo por el canal de Youtube de la Federación Española de Fútbol.

