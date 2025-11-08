Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido» El portugués fue sustituido en el minuto 63 por Sadiq y expresó toda su frustración y enfado nada más abandonar el verde

La Real Sociedad rescató un punto a última hora en el Martínez Valero de Elche gracias a un gol de penalti de Mikel Oyarzabal tras una jugada en el área de Umar Sadiq. En nigeriano entró en el césped en el minuto 63 sustituyendo al portugués Gonçalo Guedes que tras producirse el cambio dejó una de las imágenes más impactantes del duelo. El delantero mostró bien a las caras su frustración nadaba más abandonar el verde cuando reventó contra el banquillo una botella de agua que le había dado uno de los utilleros de la Real.

Las caras de asombro de sus compañeros en el banquillo, Odriozola o Goti entre ellos, reflejaban la sorpresa por esa reacción del portugués, que no había cuajado un partido acertado de cara a puerta después de lograr el gol de la victoria el derby ante el Athletic en Anoeta. En ese duelo también fue sustituido por Sergio cuando el crono acababa de superar la hora de partido, por lo que ya van dos encuentros siendo la primera elección del técnico (al margen de la lesión de Barrenetxea ante el Athletic) para cambiar cosas en el campo.

El enfado de Gonçalo Guedes tras ser sustituido#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/517RUMxdbg — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2025

Será o habrá sido el propio Guedes el que habrá aclarado a su técnico y compañero las razones de ese enfado, aunque Sergio, en la rueda de prensa posterior al partido en Elche confiaba en que ese 'calentón' fuera a causa de que no estuviera conforme con su papel en el partido. «Ningún jugador cambiado quiere salir del campo. Igual no estaba del todo conforme con su partido, pero lo ha intentado y ha sido el jugador más profundo en la primera parte», señaló el técnico realista.

Ampliar Guedes reventando la botella contra el banquillo. Dazn

Sea como fuere, Sergio acertó con la modificación, ya que en un duelo que la Real iba perdiendo en el momento del cambio, el jugador que ingresó en el césped, Umar Sadiq, fue el que provocó el que a la postre fuera el tanto del empate.

