Goti y Sadiq ahuyentan fantasmas del pasado Una mala Real, superada en el juego, necesita la anarquía del nigeriano para eliminar a un Reus muy trabajado y que amenazó con dar la sorpresa

Para bien o para mal, Sadiq sigue siendo delantero de la Real, y por ello hay que tratar de aprovechar sus curiosas y diferentes cualidades, más cuando los tres primeros espadas de la punta de ataque están fuera de combate. Los de Sergio volvieron a necesitar su anarquía para asistir a Goti y para marcar un penalti provocado por él mismo eliminando así a un Reus combativo, enérgico, aseado con balón y que no pareció ser un equipo de cuarta categoría. Como ocurrió ante el Negreira semanas atrás, un equipo muy inferior volvió a bailar a la Real con balón, algo que debe hacer reflexionar a todos pese a sellar billete para dieciseisavos de final. Si el equipo quiere volver a soñar con ser semifinalista como en las dos últimas ediciones, debe ser mucho más contundente en todas las facetas del juego.

Una de las mejores herencias que había dejado Imanol en la Real fue la fe y la convicción con la que el equipo se había tomado la Copa durante el último lustro. Lo cierto es que el primer partido y medio del torneo de eliminación sin el de Orio fueron un auténtico desastre. Se plantó el equipo con nueve bajas en Reus con la misión de pasar por encima de un grupo de jugadores semiprofesionales tres categorías inferior y lo cierto es que el conjunto catalán gozó de lo lindo durante los primeros 45 minutos. Dio la sensación que el equipo nervioso era el visitante y no el local.

El técnico irundarra solo metió a Martín y Gómez como teóricos habituales para conformar un sistema de tres centrales y dos carrileros. Marrero; Odriozola, Beitia, Martín, Aihen, Gómez; Turrientes, Marín; Goti, Zakharyan y Carrera fue la disposición sobre el terreno, y bien pronto recordó el choque a episodios negros de la historia realista en Copa. El ambiente olía raro.

El Reus, que como la mayoría de los equipos catalanes está muy bien conformado con jugadores de casa de calidad –20 de 24 eran catalanes–, no es que tuviese que achicar agua, sino que manejó mucho mejor los nervios que un aspirante a llegar lejos en Copa y pelear hasta el final por Europa. Recasens en el minuto 2 ya avisó de que la noche iba a ser movida. Vaz, con dos caños, y Casals, con un centro repelido por Beitia, fueron subiendo los ánimos de una afición ruidosa que pareció intimidar a los menos habituales, que, de nuevo, demuestran el porqué tienen menos minutos.

Las únicas apariciones de peligro de la Real fueron con pases al espacio de Zakharyan, como ese a Marín, o una internada del riojano por la derecha que Carrera remató de primeras al muñeco Parra. Nada más en 45 minutos dantescos. El Reus, en cambio, se encontró como pez en el agua, tanto con balón, como en las segundas jugadas, como buscando la espalda de los tres centrales, y cómo no, a balón parado, el mal endémico de este equipo. Andy se adelantó a Marín a la salida de un córner para rematar alto completamente solo en área pequeña. Ver para creer, pero el Reus merecía ir por delante en el entreacto. Ni los carrileros daban amplitud, ni el doble pivote abarcaba la zona ancha ni los dos interiores, Zakharyan y Goti, tenían el balón. Un desastre táctico.

Sergio, desencantado con lo visto, optó por meter a Aritz, Barrenetxea y especialmente Sadiq, que volvió a ser diferencial en la Copa. Pero Sadiq siempre será Sadiq, capaz de que su primera acción sea realizar una falta de saque de banda, el clásico fao, para justo después bajar de cabeza un centro al segundo palo de Barrenetxea.

El africano dejó el cuero servido a Goti, que se adelantó para romper la igualada como sucediera en Negreira. La Real cambió de sistema para pasar a jugar con un clásico con 1-4-4-2, pero tampoco dominó el partido en la segunda mitad ante un Reus que no se arrugó y que continuó con su plan de partido. El balón siempre fue su amigo.

Cierto es que los catalanes no asustaron en esos minutos a Marrero, obligado a volar para tratar de detener un misil de Pol Fernández que por suerte impactó en el palo. Antes se le hizo de noche a Carrera cuando parecía la sentencia. No sufrió la Real con claras ocasiones locales, pero de nuevo demostró endeblez. Los minutos pasando sin que pasara mucho más hasta que Sadiq sentenciara la eliminatoria marcando un penalti provocado por él mismo. 9 de marzo de 2024, el último tanto del nigeriano con la Real. Demasiado tiempo para un delantero que costó 20 millones de euros, pero que, de momento, está aportando cuando en agosto tenía pie y medio fuera.

