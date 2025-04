Goti acaba en Amorebieta con la mala racha del Sanse

Andoni Lizarraga Amorebieta. Domingo, 6 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

No fue el partido más brillante del Sanse de la temporada, pero eso a Goti no le influyó para seguir marcando diferencias. El '10' ... del filial firmó en Urritxe, ante el correoso colista Amorebieta, su decimosegunda diana del curso, que vale oro. Los potrillos no lograron un segundo tanto que cerrase el encuentro en la segunda parte, pero rubricaron una victoria que llevaba resistiéndose cinco jornadas.

Se vieron muchas imprecisiones por parte de ambos bandos durante los primeros compases del encuentro. Con el paso de los minutos, el Amorebieta, que llevaba sin caer en casa desde la séptima jornada, se fue adueñando de la pelota y encadenó varias posesiones largas. Los locales estuvieron cerca de adelantarse gracias a un testarazo de Selma en el primer palo tras una falta centrada por Eric, pero el cabezazo se marchó directamente fuera. Con lo cerrado que estaba el partido, el Sanse apostó por los tiros desde la larga distancia. Rupérez probó suerte hasta en tres ocasiones. El primer intento se estrelló en un compañero, y los otros dos fueron neutralizados por el guardameta Unai. Quien sí estuvo más acertado fue Goti, el máximo goleador del filial, que recibió pase en la frontal del área, se acomodó la pelota a su pierna derecha, conectó un disparo cruzado y, tras botar en la cara del portero, el esférico besó la red. Amorebieta Unai; Coto (Vicandi, min. 63), Amelibia, Kortazar, Eric (Camacho, min. 78); Ben Hamed, Masllorens (Pablo Hervías, min. 63), Yuste, Sola; Marín (Kaxe, min. 85) y Selma (Muñoz, min. 63). 0 - 1 Sanse Aitor Fraga; Rupérez, Peru Rodríguez, Beitia, Lebarbier (Balda, min. 59), Astiazarán (Mikel Rodríguez, min. 59); Goti (Gibelalde, min. 78), Eder, Carbonell, Álex Marchal (Darío Ramírez, min. 78); y Carrera (Orobengoa, min. 65). Gol: Goti (min. 40)

Árbitra: Gil Soriano (Comité gallego). Expulsó con tarjeta roja directa al local Marín, una vez que ya había sido sustituido (min. 88). También expulsó al visitante Eder por doble amonestación (min. 88). Mostró cartulina amarilla a los locales Coto, Marín y Amelibia y a los visitantes Carbonell y Mikel Rodríguez.

Incidencias: Urritxe. 885 espectadores. A lo largo de la segunda mitad, el dominio de balón fue del cuadro vizcaíno. De hecho, poco después del reinicio, Ben Hamed cabalgó por el lateral derecho del campo, centró para Marín y el delantero mandó el cuero al fondo de la red. Sin embargo, la colegiada anuló el tanto por fuera de juego. Más tarde, Eric dio un pase a Vicandi a la espalda de la zaga del cuadro visitante, este la tocó sutilmente para que Balda se pasase de frenada y quedara mano a mano con Fraga. El portero se venció a su lado izquierdo y Vicandi, a pesar de que definió al lado contrario, lo hizo directamente fuera. La entrada de Orobengoa trajo consigo dos ocasiones de peligro para el Sanse. Goti abrió el juego para Rupérez, el lateral pisó el área y dibujó un centro raso en busca del ariete, que no llegó a impactar limpiamente con el esférico. También remató mordido un centro de Balda desde el otro costado. Luego llegaron otras dos oportunidades para cerrar el encuentro. La primera fue para Álex Marchal, que le ganó el choque a Pablo Hervías, el último defensor del Amore, y su tiro picado se marchó por encima del travesaño. La segunda comenzó con un pase al hueco de Darío Ramírez a Rupérez, el lateral se la dio a Eder, que entró desde la segunda línea, y el centrocampista resbaló al chutar, desperdiciando el tiro. Minutos después, el propio Eder fue expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla por dar un manotazo en el cuello a un oponente. El Amorebieta quemó las naves y colgó balones a la olla una y otra vez. En cambio, el verdadero peligro llegó en un córner botado por Camacho directamente a portería, pues Aitor Fraga sufrió para sacarlo sobre la línea de gol. Así, el filial consiguió sumar los tres puntos tras pasar cinco jornadas seguidas sin hacerlo. El Sanse se afianza en los puestos de play-off y recibirá el próximo domingo en Zubieta a su perseguidor, que cierra los puestos de promoción, el Andorra.

