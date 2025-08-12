Gorrotxategi y Carlos Fernández, ausentes en Zubieta a cuatro días del estreno

Ángel López San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 15:07 Comenta Compartir

Jon Gorrotxategi sigue sin poder participar con el equipo a causa de una lesión en el tobillo dereecho y su participación en el primer partido contra el Valencia, por lo menos de inicio, cada vez está más comprometida. Es duda, pero hará todo lo posible por llegar. A cinco días del encuentro liguero inaugural de la Real Sociedad en Mestalla, la otra ausencia significativa en Zubieta ha sido la de Carlos Fernández, en su caso porque puede estar cerca de abandonar la disciplina txuri-urdin, ya que los técnicos no le quieren en la plantilla y tiene la opción abierta de recalar en el Mirandés.

Los que sí han podido participar han sido Aritz Elustondo y Marrero, que se quedaron fuera del último amistoso por distintos problemas musculares y también se han ejercitado Sadiq y Zakharyan, que han sido los dos únicos realistas que no han tomado parte en ninguno de los amistosos disputados. Cinco de los seis jugadoers transferibles se han entrenado junto al resto con normalidad, todos menos Carlos: el propio Sadiq, Traoré, Javi López, Becker y Odriozola. Quizá alguno forme parte de la convocatoria del estreno del sábado en Mestalla.

Sin Rupérez

Tampoco ha participado Iñaki Rupérez en la sesión, siempre en función de las imágenes ofrecidas por el club. En la instantánea en la que aparecía junto a sus compañeros en el hipódromo se le veía con la rodilla izquierda vendada, haciendo ver que podía tener una molestia en esa articulación. Remiro y Marreo se han ejercitado a las órdenes de Jon Alemán con tres porteros de la cantera: Fraga, Arana y Folgado.

Por su parte, también las dos nuevas adquisiciones de este verano, Gonçalo Guedes y Çaleta Car,han trabajado en plenitud de condiciones a las órdenes de un Sergio muy activo que ha impartido constantes consignas a los suyos: «¡No me sirve estar parado!» o «¡Casi todas las secuencias de dos contra una necesitan acabar en gol!» han sido algunas de sus instrucciones. El técnico de Irun tiene un aliado de nivel en Mikel Oyarzabal, muy insistente y didáctico con sus compañeros.

En el vídeo de la sesión a puerta cerrada, en las muchas evoluciones a portería y los dos contra uno, se han visto unos cuantos goles. Hay uno de muy bella factura, de vaselina, de Barrenetxea y varios de un Karrikaburu que parece llegar conectado a este inicio liguero.

Un 'once' muy definido

Así las cosas, el primer 'once' inicial del curso no será muy distinto al formado por Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi o Turrientes, Sucic, Brais; Kubo, Óskarsson y Oyarzabal. Otros futbolistas como Çaleta-Car, Aihen, Urko, Marín, Guedes y Barrene también tienen sus opciones. No tiene pinta, no obstante, de que los dos nuevos refuerzos jueguen de salida en el estreno.

La escuadra txuri-urdin estrena su participación en la presente temporada este próximo sábado, día 16 de agosto, a las 21.30 horas ante el Valencia en Mestalla. Después de esta pretemporada con algunos cambios, entre ellos los del entrenador y el director de fútbol, y tras todos los amistosos, hay cierta incertidumbre en lo que a las posibilidades reales del equipo txuri-urdin se refiere.