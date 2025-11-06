Gorka Carrera renueva hasta 2030

La Real Sociedad ha anunciado este jueves la renovación de Gorka Carrera (Errenteria, 2005. Tiene 20 años) hasta el 30 de junio de 2030. El ... delantero errenteriarra, máximo artillero del Sanse en lo que llevamos de temporada, ve recompensado así su buen rendimiento desde que despuntara a final del pasado curso para ascender con el filial a la Liga Hypermotion. El club txuri-urdin continúa en esa política de renovaciones de sus futbolistas más prometedores.

Carrera ha marcado cinco goles en lo que llevamos de temporada mientras que el miércoles dio su primera asistencia del curso dando un pase magnífico a Astiazaran para sellar la victoria por 2-0 ante el Huesca. Antes, el canterano ha marcado a Almería, Cádiz y Granada mientras que marcó un doblete al Andorra. Jugando en punta de ataque, destaca por su movilidad, su capacidad para el desmarque y sobre todo por su gran acierto de cara a puerta. No le cuesta definir.

Pese a ello, Carrera de momento no ha ido convocado con el primer equipo, toda vez que en el encuentro ante el Negreira de Copa Sergio tenía futbolistas suficientes del primer equipo como para reclutar algún potrillo. El pichichi del Sanse continuará trabajando en Segunda para seguir dando pasos... en su carrera.