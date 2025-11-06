Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Erik Bretos estrecha la mano con Gorka Carrera tras renovar hasta 2030 RS
Real Sociedad

Gorka Carrera renueva hasta 2030

El errenteriarra, máximo goleador del Sanse con cinco tantos, está siendo una de las sensaciones de la temporada en el filial

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

La Real Sociedad ha anunciado este jueves la renovación de Gorka Carrera (Errenteria, 2005. Tiene 20 años) hasta el 30 de junio de 2030. El ... delantero errenteriarra, máximo artillero del Sanse en lo que llevamos de temporada, ve recompensado así su buen rendimiento desde que despuntara a final del pasado curso para ascender con el filial a la Liga Hypermotion. El club txuri-urdin continúa en esa política de renovaciones de sus futbolistas más prometedores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

