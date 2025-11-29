Gorka Carrera se estrena en una convocatoria con la Real Sociedad

Beñat Barreto San Sebastián Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:56 Comenta Compartir

No hay demasiadas sorpresas en la convocatoria de la Real para recibir al Villarreal este domingo (14.00 horas), pero sí noticias puesto que se estrena Gorka Carrera para tratar de paliar la baja de Mikel Oyarzabal. El delantero errenteriarra se ha ejercitado con los mayores en las dos últimas sesiones y Sergio no ha dudado en incluirle en la lista para tratar de ganar al conjunto amarillo en Anoeta. Salvo sorpresa mayúscula, el ariete tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo puesto que Guedes de falso 9 o Sadiq Umar como máximo referente del ataque serían las opciones más lógicas.

No obstante, el potrillo se ha ganado en el verde la oportunidad de, al menos, soñar con debutar en un partido con la Real. También debería tener opciones el miércoles en Copa ante el Reus. Carrera es el máximo goleador del Sanse con seis tantos en la Liga Hypermotion, pero es que también acumula tres asistencias. El ariete se mueve francamente bien entre líneas, va genial al espacio, deja movimientos de mucha calidad e interpreta francamente bien el juego. Pero como ocurre cada vez que se produce una aparición de un chaval del filial, la élite es la élite y conviene ir con pies de plomo. Eso no significa que no esté en disposición de echar una mano si la situación lo requiere.

Buenas noticias con Zubeldia y Goti

Sergio también tiene dos buenas noticias más. Igor Zubeldia y Mikel Goti están óptimos y también han sido citados por el entrenador. El azkoitiarra ha superado su sobrecarga muscular mientras que el de Gorliz también ha dejado atrás sus molestias en la rodilla. Veremos si el técnico sitúa a Zubeldia directamente en el verde para sentar a Caleta-Car. El central ha acumulado dos entrenamientos, tiempo que parece suficiente para que pueda partir de inicio.

Así las cosas, Sergio ha llamado a 24 futbolistas, incluido el portero del filial Arana, que será el descarte si no ocurre nada con Remiro y Marrero. La lista la completan, además de los tres porteros, Aramburu, Aihen, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Gómez, Odriozola, Jon Martín, Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Zakharyan, Goti, Brais, Sucic, Marín, Barrenetxea, Guedes, Kubo, Sadiq y Carrera.