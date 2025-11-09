Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los realistas celebran el gol anotado por Oyarzabal en Elche. ACERO

Real Sociedad

Goles en el último suspiro que marcan una temporada

El tanto de Oyarzabal en Elche en el minuto 88 se suma a los de Soler y Gorrotxategi ante el Celta y Athletic, también de mucho valor y que llegaron sobre la bocina

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hay momentos que marcan una temporada y que llegan en los instantes más críticos de un partido. Sergio Francisco reconoció el jueves que, en su ... opinión, el punto de inflexión que cambió la cara del equipo llegó en Vigo, en una tarde lluviosa en la que la Real Sociedad no pasó del empate. De hecho, éste llegó cuando el partido agonizaba. Soler marcó en el minuto 89 para conseguir una igualada vital, después de que el cuadro txuri-urdin generara infinidad de ocasiones. No fue un triunfo, pero Sergio ganó tiempo antes de vencer al Sevilla en una noche en la que las aguas empezaron a bajar ya más tranquilas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Goles en el último suspiro que marcan una temporada

Goles en el último suspiro que marcan una temporada