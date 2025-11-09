Goles en el último suspiro que marcan una temporada

Hay momentos que marcan una temporada y que llegan en los instantes más críticos de un partido. Sergio Francisco reconoció el jueves que, en su ... opinión, el punto de inflexión que cambió la cara del equipo llegó en Vigo, en una tarde lluviosa en la que la Real Sociedad no pasó del empate. De hecho, éste llegó cuando el partido agonizaba. Soler marcó en el minuto 89 para conseguir una igualada vital, después de que el cuadro txuri-urdin generara infinidad de ocasiones. No fue un triunfo, pero Sergio ganó tiempo antes de vencer al Sevilla en una noche en la que las aguas empezaron a bajar ya más tranquilas.

El que sí sirvió para celebrar los tres puntos fue el que anotó Gorrotxategi la semana pasada ante el Athletic en todo un derbi. El eibarrés empujó con toda su fuerza el balón en el minuto 92 dentro del área vizcaína para resolver el derbi vasco en el tiempo de descuento por primera vez en la historia. Fue uno de los tantos más celebrados en los últimos años en Anoeta por el rival y el momento en el que se produjo. Sirvió además para sumar la segunda victoria consecutiva del curso alejando aún más las dudas en torno al renovado proyecto blanquiazul.

El gol de Oyarzabal en Elche en el minuto 88 sigue por el mismo camino que los dos mencionados. El capitán blanquiazul transformó con mucha maestría la pena máxima provocada por Sadiq para evitar que la Real se fuera de vacío de su visita al Martínez Valero y concluyera con una derrota el tramo entre el parón internacional de octubre y noviembre.

La Real había enlazado dos victorias (Sevilla y Athletic) y un empate (Celta) en este último ciclo de partidos, además de conseguir superar la primera ronda de la Copa ante el Negreira, por lo que una derrota ante el Elche hubiera emborronado esta etapa antes del último parón internacional del 2025. El gol de Oyarzabal permite al equipo irse a la ventana FIFA sumando ocho puntos de doce posibles, pero sobre todo sin la sensación agridulce que hubiera supuesto un traspié como ese.

Más productiva en ataque

La Real se ha mostrado mucho más productiva en ataque en este último ciclo de partidos, en los que ha llegado a anotar siete tantos en cuatro jornadas ligueras. Ha perforado la portería rival en los cuatro compromisos del campeonato doméstico, a pesar de que en alguno de ellos lo hiciera a última hora.

En el anterior periodo, por ejemplo, no consiguió marcar al Rayo y anotó cuatro goles en cinco encuentros. Eso sí, alguno de ellos ante adversarios de la talla del Real Madrid, Barcelona o Betis a domicilio.

Los realistas han cogido el pulso en esta última sucesión de partidos y cuando finalice el próximo parón afrontará cinco encuentros más antes de las vacaciones por Navidad.