Barrene celabra su gol junto a Gorroxategi antes de ser empujado opr Sergio Gómez EP

El golazo de Barrene en El Sadar, el favorito para ser el mejor de noviembre en LaLiga

Compite con el de chilena de Hugo Duro al Levante y el de Nico Williams ante el Oviedo

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:14

No parece que tenga mucha competencia. El golazo de Ander Barrenetxea a Osasuna del pasado sábado en El Sadar, como es obvio, opta a ser ... el mejor del mes de noviembre en la Liga EA Sports. El 'txitxarro' del extremo donostiarra de la Real Sociedad compite con el que anotó Hugo Duro, del Valencia, de chilena contra el Levante y con el firmado por Nico Williams, de brillante jugada personal con varios quiebros, contra el Oviedo.

