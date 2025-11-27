El golazo de Barrene en El Sadar, el favorito para ser el mejor de noviembre en LaLiga

No parece que tenga mucha competencia. El golazo de Ander Barrenetxea a Osasuna del pasado sábado en El Sadar, como es obvio, opta a ser ... el mejor del mes de noviembre en la Liga EA Sports. El 'txitxarro' del extremo donostiarra de la Real Sociedad compite con el que anotó Hugo Duro, del Valencia, de chilena contra el Levante y con el firmado por Nico Williams, de brillante jugada personal con varios quiebros, contra el Oviedo.

Para establecer los candidatos al mejor gol del mes de noviembre en LaLiga sólo se han considerado los partidos correspondientes a las tres últimas jornadas. Pero el gol de Barrene optaría a ser el mejor de la temporada e incluso debería aspirar a ser uno de los candidatos al Premio Puskás al mejor gol del año en todo el mundo.

¡La @RealSociedad es líder de LALIGA en distancia media recorrida en alta intensidad por partido! 🔥



📊 El ANÁLISIS del equipo txuri-urdin, en el show semanal de #LALIGABeyondStats con @MicrosoftES. — LALIGA (@LaLiga) November 26, 2025

El canterano de la Real robó el cuero en campo propio, tiró la pared con Gorroxategi y nada más rebosar la línea del centro del campo ejecutó un controlado y dirigido obús a portería al observar que Sergio Herrera estaba adelantado. Un prodigio de técnica, potencia y conocimiento. Sirvió a la Real para lograr la sentencia (1-3) ante Osasuna en El Sadar y dar una brillante continuidad a su buena racha de resultados.

Tras ese encuentro, Barrene confesó varias curiosidades de ese tanto. La primera fue que sabía que Herrera suele estar muy adelantado y por eso ya llegó a Iruñea con la idea madurada de tratar de batirle de esa manera. También que era una opción que ya había manejado en una charla mantenida días antes con Zubimendi. Además, revela el '7' que una parte de la decisión de chutar desde mediocampo vino dada porque notaba cierta falta de oxígeno tras varias carreras seguidas, incluida la que le llevó a robar el cuero en la acción previa al tanto.

El que firmó ante Osasuna fue el segundo gol de la temporada de un Barrene que suma 26 en total en 212 encuentros como txuri-urdin. Le cuesta al extremo donostiarra rubricar dianas que no sean de bella factura.