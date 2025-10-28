Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sadiq se hace hueco para disparar. EFE
El seguimiento a... Sadiq Umar

El gol no se busca, se encuentra

El nigeriano vuelve a jugar de titular diez meses después de la última vez. Asistió y dispuso de dos buenas ocasiones para marcar

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 23:24

Comenta

Alguien tenía que marcar la diferencia. Sadiq, que no jugaba desde hacía un mes -los diez últimos minutos ante el Barcelona-, más tiempo aún había ... pasado para verle como titular en la Real, diez meses atrás ante el Conquense en Copa, volvió a figurar en un once inicial regresando provisionalmente del purgatorio. Lo hizo en Negreira, a menos de una hora de donde se pensaba que acababa el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  3. 3

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  4. 4

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  7. 7 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El gol no se busca, se encuentra

El gol no se busca, se encuentra