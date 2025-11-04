El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma» El Comité Técnico de Árbitros confirma que Martínez Munuera acertó al no anular el segundo tanto bilbaíno en el derbi

'Todo OK, José Luis'. Esta frase del VAR persigue a Munuera Montero cada vez que arbitra a la Real Sociedad desde aquel partido del Bernabéu en 2019 en que el vídeo avaló la decisión del trencilla andaluz de no señalar nada en una salida a los pies de Vinicius del entonces portero blanquiazul Gero Rulli, hoy figura incontestable en el Olympique de Marsella. El argentino fue perfecto abajo al cruce y le sacó el balón al brasileño, que, huelga decirlo, se derrumbó como si un francotirador apostado en las torres KIO hubiera hecho blanco en mitad de su pecho. Escandalera monumental en el campo y en el palco de Chamarín, pero el VAR: 'Todo OK, José Luis'. Desde entonces, cada vez que pita a la Real le recuerdan la jugada a Munuera.

En la última jornada de Liga, los altos estamentos arbitrales han vuelto a salir en defensa del colegiado jienense, como hace seis años. Munuera Montero fue el encargado de pitar el derbi del sábado en Anoeta y decidió dar gol en la acción del empate a dos para el Athletic, en un ajugada embarullada en la que Aymeric Laporte está en posición adelantada y disputa el balón con Aramburu, pero no lo toca. Los realistas piden fuera de juego al entender que el francés interviene en la jugada impidiendo al venezolano acudir a cortar el balón.

Tras una larga revisión, el VAR da la razón a Munuera y, este martes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) defiende el acierto en esa jugada: «Un jugador en fuera de juego solo será sancionado si interfiere en el juego del adversario o gana ventaja de su posición. Aunque el atacante está en fuera de juego y hay un leve contacto físico, no limita la capacidad del defensor para intervenir en la jugada. El defensor donostiarra puede defender sin merma. No se considera interferencia sancionable. El CTA considera que el gol del Athletic fue legal y la decisión de no intervenir fue correcta. El árbitro acertó al validar el gol». Era el 2-2, obra de Robert Navarro, luego superado por el 3-2 de Gorrotxategi.

Hace seis años, a Munuera le asistía en el VAR Melero López, el árbitro que verbalizó la famosa frase «todo OK, José Luis, adelante». Esta vez, ante los monitores estaba González Fuertes. Los jugadores de la Real estimaron que Laporte estorbó a Aramburu y el gol debió ser anulado. El VAR sí dejó sin valor el tanto de Zakharyan que habría sido el 3-1 para la Real, por un fuera de juego inapreciable de Kubo en el inicio de la jugada.

