La contradicción de Imanol: «¿Con qué cara le dices ahora a Kubo que ojalá la Real Sociedad jugara con gente de cantera?»

El partido de la Real Sociedad ante el Girona (3-2) supuso la despedida de Imanol Alguacil de los seguidores txuri-urdin en el Reale Arena. La afición, entregada al técnico oriotarra, le dedicó una sonora ovación cuando recibió la insignia de oro y brillantes de parte del club, e hizo lo propio al término del encuentro. Eso sí, en la posterior rueda de prensa Imanol Alguacil abrió el debate sobre la filosofía de la Real Sociedad con una expresión que ha causado cierto revuelo: «Ojalá algún día decidamos jugar como hace el Athletic, sólo con canteranos».

Goazen Reala! ha querido analizar en detalle las palabras del técnico de la Real Sociedad, y Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González, periodistas de El Diario Vasco, no han dudado en considerarlas poco afortunadas. «Imanol no ha estado fino en sus decisiones en el campo ni en las ruedas de prensa en las últimas semanas. Con esa expresión contradice muchas de las cosas que ha hecho estos años», sostiene Ángel López, al tiempo que recuerda la realidad por la que ha apostado siempre el técnico guipuzcoano. «Imanol es un entrenador de la cantera, fue un jugador de la cantera y la ha querido promocionar y mantener la filosofía del club en esta etapa como primer entrenador de la Real Sociedad, pero no siempre lo ha conseguido. No siempre ha obrado en función de lo mejor para la cantera», recuerda.

En la misma línea se ha pronunciado Miguel González, que ha hecho referencia a un debate que parecía ya superado en la Real Sociedad. «Lo más grave es que hace distinciones entre los de casa y los de fuera. ¿Con qué cara le dices ahora a Kubo, o a Brais, que es mejor jugar con gente de cantera?».

